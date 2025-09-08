Turcja 2024: Wzrost przestępstw z nienawiści wobec protestantów

Według najnowszego raportu The Association of Protestant Churches, w 2024 roku w Turcji odnotowano znaczny wzrost przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan, mimo konstytucyjnych gwarancji wolności religijnej.

Raport opisuje m.in. ataki fizyczne, groźby, mowę nienawiści, dyskryminację w pracy oraz akty wandalizmu wobec kościołów protestanckich i ich członków. Wzrosła liczba werbalnych i pisemnych wypowiedzi mających na celu wzbudzenie nienawiści społecznej wobec wspólnot protestanckich.

Raport wzywa do szkolenia urzędników publicznych w zakresie praw człowieka i swobód religijnych oraz do zniesienia restrykcji wobec zagranicznych duchownych. Zwraca także uwagę na konieczność umożliwienia legalnego funkcjonowania i rozwoju wspólnot protestanckich w Turcji.