Trzymajmy się celu

(…) zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć (Flp 1,20).

Wszystko Tobie, Najwyższy. „(…) zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu”. Każdy z nas będzie czuł się bardzo zawstydzony, jeżeli nie podda Jezusowi tych dziedzin swojego życia, o które On nas poprosił. Słowa Pawła można sparafrazować: „Moim najważniejszym celem jest dać z siebie wszystko dla Najwyższego — to, co mam najlepszego, dla Jego chwały”. Dojście do tego poziomu zdecydowania jest sprawą woli, nie dyskusji czy rozumowania. Jest to absolutne i nieodwołalne podporządkowanie woli. Od podjęcia tej decyzji powstrzymuje nas zbyt długie myślenie i zastanawianie się nad sobą, choć staramy się udawać, że zastanawiamy się nad innymi. Jeżeli myślimy poważnie o tym, ile będzie to kosztować innych, gdy my okażemy posłuszeństwo wezwaniu Jezusa, mówimy przez to Bogu, że nie wie, do czego doprowadzi nasze posłuszeństwo. Trzymaj się celu — On to wie. Usuń każdą inną myśl i stój przed Bogiem myśląc tylko o jednym: dać wszystko, co mogę, Najwyższemu. Jestem zdecydowany żyć absolutnie i całkowicie dla Niego i tylko dla Niego.

Moje niepowstrzymane dążenie do Jego świętości.

„Dla mnie bowiem żyć — to Chrystus, a umrzeć — to zysk” (patrz 1,21). Paweł postanowił, że nic nie powstrzyma go przed wiernym pełnieniem woli Boga. Zanim jednak wybierzemy postępowanie zgodne z wolą Boga, w naszym życiu musi pojawić się pewien kryzys. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy skłonność do reagowania obojętnością na delikatniejsze przynaglenia od Boga. On doprowadza nas do miejsca, w którym prosi, abyśmy oddali Mu wszystko, co jest nasze, a my zaczynamy dyskutować. Następnie On w swojej opatrzności powoduje kryzys, w którym musimy zdecydować — za lub przeciw. Ta chwila staje się wielkim rozwidleniem dróg w naszym życiu. Jeżeli w twoim życiu pojawił się kryzys, poddaj swoją wolę Jezusowi całkowicie i nieodwołalnie.

Oswald Chambers

źródło: Tobie Najwyższy (rozważnie z 1 stycznia)