Trzy powody zwątpienia w istnienie Boga

Życie jest trudne. Dotyka cię tragedia lub rozczarowanie i przeciętna osoba pyta: „Jeśli Bóg istnieje, gdzie wtedy był?”. Każdy albo zna kogoś, kto stawiał takie pytanie, albo sam tak pytał. Są różne powody, dlaczego ktoś mógłby wątpić w istnienie Boga. Znaczącą rolę odgrywają okoliczności. Oto kilka powodów, nad którymi można się zastanowić.

1. Zwątpienie emocjonalne

Gdy ktoś wątpi, że Bóg istnieje, bo albo przydarzyło mu się coś strasznego, albo zawiódł się na kimś lub na kościele, mamy do czynienie ze zwątpieniem emocjonalnym. W takim przypadku słyszymy: „Dlaczego Bóg pozwolił, by mój ukochany zmarł?”, albo: „Dlaczego Bóg pozwolił, by mnie to spotkało?”. Gdy tak się dzieje, kusi nas myślenie: „Jeśli Bóg jest absolutnie dobry, absolutnie kochający i ma wszelką moc, a nie powstrzymał tej tragedii, to albo nie jest absolutnie dobry, absolutnie kochający i ma wszelką moc, albo po prostu nie istnieje”. To emocjonalna reakcja na wydarzenie, które może zapoczątkować odejście od Boga w sercu osoby, która zadaje takie pytania.

Apostoł Piotr napisał, że powinniśmy być czujni, bo nasz przeciwnik, diabeł, krąży wokół jak lew ryczący, szukając, kogo pożreć (1 Piotra 5:8). Szatan czeka na okazję, by dostać się do naszego umysłu i powiedzieć: „Jezus nie istnieje. Gdyby istniał, nie dopuściłby do tego, co cię spotkało”. To kłamstwo z samego dna piekła. Pozwól, że przypomnę: szatan to kłamca i ojciec kłamstw (Ew. Jana 8:44). Jedynym sposobem, by pokonać takie myśli, jest znajomość Pisma Świętego. Nawet diabeł zna Pismo. Cytował je Jezusowi, gdy kusił Go na pustyni.

2. Zwątpienie moralne

Zwątpienie moralne jest wtedy, gdy ktoś twierdzi, że nie ma Boga, ponieważ jest zaangażowany w jakiegoś rodzaju grzech lub uzależnienie, i nie chce, by Bóg istniał.

Któregoś dnia przyjaciółka przysłała mi wiadomość. Napisała, że ma znajomą, która wychowała się w kościele chrześcijańskim, a teraz nagle zadaje pytania o istnienie Boga, problem zła, itp. Zaczęłam pytać ją o tę „znajomą”. Zapytałam, jakiego rodzaju argumenty wysuwa przeciwko Bogu; dlaczego robi to właśnie teraz. Obiekcje znajomej były zróżnicowane, jakby chwytała się wszystkiego, czego tylko mogła, by Bóg sobie poszedł. Gdy to sobie uświadomiłam, wyjaśniłam, że czasem, gdy ludzie angażują się w grzech, nie chcą, by Bóg istniał, ponieważ teraz będą musieli się przed Nim tłumaczyć. W końcu przyjaciółka przyznała, że jej „znajomą” jest jej syn, który sypia ze swoją dziewczyną. Powiedziałam, że syn nie chce, by Bóg istniał, bo wie, że popełnia grzech. To jednak nie znaczy, że Jezus nie zmartwychwstał, a chrześcijaństwo jest nieprawdą. Tak właśnie odpowiedziałabym synowi, zamiast owijać w bawełnę.

Zwątpienie moralne sprowadza się do jednego: autorytetu. Kto jest dla ciebie autorytetem? Bóg, czy ty sam? Osoba zmagająca się ze zwątpieniem moralnym sama chce być dla siebie bogiem.

3. Zwątpienie intelektualne

Czasem ludzie mają uzasadnione pytania na temat Jezusa i zmartwychwstania. Ja takie miałam. Pytałam na przykład, co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy? Dlaczego to musiał być On? Dlaczego Bóg wybrał Marię, by była dziewiczą matką Jezusa? Dlaczego Jezus przyszedł w takim a nie innym czasie? Miałam mnóstwo pytań. Nie wystarczało mi samo twierdzenie, że jestem chrześcijanką. Chciałam wiedzieć, dlaczego powinnam być chrześcijanką. Dlaczego to tak ważne? Przez kilka lat chodziłam na długookresowe, intensywne studium biblijne, następnie poszłam do seminarium, po którym nie tylko wyszłam z odpowiedziami, ale ze znacznie mocniejszą wiarą. Studiowałam apologetykę, bo nie wierzę, że wystarczy powiedzieć „jestem chrześcijaninem”, nie potrafiąc wyjaśnić, dlaczego. Jeśli nie wiemy, dlaczego jesteśmy chrześcijanami, to jak możemy kogoś przekonać, że powinien nim być? Oto, czego się dowiedziałam. Jestem chrześcijanką nie dlatego, że moi rodzice byli chrześcijanami, albo, że chrześcijaństwo było naszą rodzinną tradycją. Jestem chrześcijanką dlatego, że chrześcijaństwo jest prawdziwe.

Chrześcijaństwo jest prawdziwe z powodu pewnego wydarzenia

Ktoś może mieć uzasadnione pytania lub argumenty przeciwko istnieniu Boga z powodu swoich okoliczności, ale żaden z tych argumentów nie ma wpływu na obiektywny, historyczny fakt, że Jezus jest Bogiem i powstał z martwych, i właśnie to sprawia, że chrześcijaństwo jest prawdziwe.

Biblia dostarcza relacji naocznych świadków na temat życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Korneliusz Tacyt, Lukian z Samosat i Józef Flawiusz to tylko paru historyków, którzy sami nie byli chrześcijanami, ale pisali historyczne relacje o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Są też dowody archeologiczne, które potwierdzają prawdziwość biblijnych zapisów o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

Myśląc przez uczucia

W Księdze Jeremiasza 17:9 czytamy, że serce ludzkie jest bardziej zwodnicze, niż cokolwiek innego, i rozpaczliwie złe. Kto może je poznać? Jeremiasz chce nam tutaj powiedzieć, że nasze serce może nas okłamywać. Gdy ktoś przechodzi przez próbę lub tragedię, niebezpiecznie jest słuchać uczuć, zamiast tego, o czym wiemy, że jest prawdą. Uczucia mogą poprowadzić drogą myślenia, które niekoniecznie wiedzie ku prawdzie, albo ku najlepszym decyzjom.

Co poradzić na myślenie przez uczucia? Znaj Pismo Święte. Jeśli znamy Boże obietnice, możemy w razie potrzeby przywołać je na pamięć, zamiast myśleć przez emocje i podejmować życiowe decyzje w oparciu o uczucia, a nie przy pomocy krytycznego myślenia. Jakie jest rozwiązanie na wątpliwości o istnieniu Boga z powodu naszych okoliczności? Wiedz, że historia jest prawdziwa bez względu na to, czy w nią wierzymy, czy nie. Zmartwychwstanie jest obiektywnym, historycznym wydarzeniem, które zaistniało w czasie. To twierdzenie jest prawdziwe bez względu na nasze okoliczności.

Autor: Claudia Kalmikov

Claudia Kalmikov jest apologetką, krajową mówczynią i blogerką, ukończyła studia w zakresie apologetyki chrześcijańskiej na Uniwersytecie Biola. Należy do zespołu apologetycznych mówców konferencyjnych Talbot Seminary of Biola, uczy apologetyki w swoim kościele i prowadzi studium biblijne dla kobiet. Claudia nieraz gościła w programie stacji radiowej KKLA z Los Angeles, „Real Life” With Gina Pastore and David James. Jej artykuły były wielokrotnie publikowane w internetowym magazynie apologetycznym The Poached Egg, pisze też dla magazynu „Women in Apologetics”. Publikuje na Straight Talk With Caludia K. Po wychowaniu dwóch już dorosłych synów, jej obecnym celem jest wywieranie wpływu na świecie dla Chrystusa.

Źródło: Christian Post