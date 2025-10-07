Trzewiokracja, czyli co piszczy w polityce – Michał Rusinek

Anatomia (języka) polityków według doktora Rusinka. W ciekawych czasach szczególnie bacznie trzeba przyglądać się słowom. Demokracja, wolność, suwerenność – (nie)odpowiednio użyte mogą nagle zacząć znaczyć coś zupełnie przeciwnego. Język polityki jest dziś orężem walki. Dobra ze złem. Prawicy z lewicą. Mateuszka ze Zbyszkiem.

Michał Rusinek prześwietla ten język, odsłania ukryte sensy i przewrotne, nie zawsze do końca świadome, intencje polityków. Uczula nas na ich manipulacje i pokazuje zwodne mechanizmy języka.

W tekstach pełnych poczucia humoru, ironii i zdrowego dystansu autor udowadnia, że śmiech bywa najlepszą bronią wobec rzeczywistości. Lepszą niż miecz, a nawet gaśnica.

Michał Rusinek, jak sam o sobie pisze, wykłada (literaturoznawstwo na UJ), przekłada (książki) i układa (wierszyki, piosenki i felietony). A do tego specjalizuje się w retoryce i od jakiegoś czasu obserwuje, opisuje i rozbraja język polityków, czemu dał wyraz w bestsellerach „Jak się dogadać? Czyli retoryka codzienna” (z Anetą Załazińską), „Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów” (z Katarzyną Kłosińską), „Mroczny Eros, czyli pypcie na języku polityki” i „Ptak Dodo, czyli co mówią do nas politycy”.

