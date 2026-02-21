Prześladowania

Trzech chrześcijan, w tym 15-letnia dziewczyna, zamordowanych w Indiach

21/02/2026Aktualizowane: 21/02/2026
Spotkanie modlitewne 16 lutego 2026 r. po zabójstwie trzech chrześcijan we wsi Nialijharan w dystrykcie Keonjhar w stanie Odisha w Indiach. (Morning Star News)

W indyjskim stanie Odisha zamordowano trzy osoby z chrześcijańskiej rodziny Sorenów. 25 stycznia w wiosce Nialijharan zginęli 35-letni Jitendra Soren, jego żona Malati (32 lata) oraz ich 15-letnia córka Sasmita. O zbrodnię oskarżono dwóch braci Jitendry – Baidyanatha (Badiyę) i Laxmana – oraz syna Baidyanatha, Sudama.

Choć w policyjnych dokumentach i lokalnych mediach sprawę przedstawiono jako konflikt o ziemię, rodzina podkreśla, że kluczową rolę odegrała wrogość wobec ich wiary chrześcijańskiej.

Tło

Jitendra Soren osiem miesięcy wcześniej przeszedł na chrześcijaństwo. Jak relacjonują bliscy i lokalni liderzy chrześcijańscy, po modlitwie doznał poprawy zdrowia mimo poważnego uszkodzenia wątroby. Rodzina zaczęła regularnie uczęszczać do kościoła, co spotkało się z ostrą reakcją krewnych wyznających religię plemienną.

Gdy córka Baidyanatha zachorowała, ten oskarżył brata o „czary” i twierdził, że to jego konwersja sprowadziła chorobę na rodzinę. Dwa dni przed zabójstwem groził, że jeśli jego dziecko nie wyzdrowieje, zabije bliskich.

Przebieg ataku

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Do napaści doszło 25 stycznia około godz. 17, po powrocie rodziny z nabożeństwa. Sprawcy wtargnęli do domu uzbrojeni w bambusowe kije i siekierę. Najpierw zaatakowali Jitendrę. Gdy w jego obronie stanęła córka Sasmita, została zabita na miejscu. Chwilę później zginęła także jej matka. Jitendra próbował uciekać, lecz napastnicy dopadli go i zamordowali.

Zbrodnię widziały dwie ocalałe córki – Pana oraz 12-letnia Rani. Obie uciekły do sąsiednich wiosek i powiadomiły mieszkańców, którzy wezwali policję. Trójka podejrzanych została zatrzymana.

Osierocone dzieci

Małżeństwo pozostawiło troje dzieci: 21-letnią Panę, 18-letniego Sugudę oraz 12-letnią Rani. Suguda i Rani ukrywają się pod opieką chrześcijańskiej rodziny i obawiają się powrotu do wioski. Twierdzą, że krewni namawiali ich do porzucenia wiary w zamian za opiekę.

„Nie wyrzekniemy się Chrystusa” – deklaruje Suguda.

Spór o motyw

Rodzina przyznaje, że między braćmi istniały nieporozumienia dotyczące ziemi, jednak – jak podkreślają – wcześniej kończyły się one na sporach słownych. Według lokalnych liderów chrześcijańskich napięcia nasiliły się po konwersji Sorenów.

9 lutego Suguda złożył wniosek o przekazanie sprawy niezależnej agencji, wskazując na religijne podłoże zbrodni i domagając się rzetelnego śledztwa. Dzień później Rani zwróciła się o bezpłatną pomoc prawną do Okręgowej Służby Pomocy Prawnej.

We wniosku podkreślił wrogość mieszkańców wsi wobec rodziny Soren ze względu na ich wiarę chrześcijańską.

Modlitwa i apel o wsparcie

16 lutego, pod ochroną policji, w domu zamordowanych odbyło się nabożeństwo z udziałem około 400 osób. Organizatorzy podkreślili potrzebę wsparcia i modlitwy za osierocone dzieci oraz o uczciwe postępowanie wyjaśniające.

Sprawa wywołała poruszenie wśród lokalnej społeczności chrześcijańskiej, która domaga się, by w śledztwie uwzględniono wątek prześladowań na tle religijnym.

Źródło opr.: Morning Star News

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
21/02/2026Aktualizowane: 21/02/2026
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Bieda chrześcijan wykorzystana do zmuszenia ich do przejścia na islam

19/02/2026
więzienie

Zostali aresztowani w swoim własnym domu z powodu nawrócenia

14/02/2026

Dżihadyści grożą chrześcijanom i zmuszają do zamykania kościołów

14/02/2026

Chiny wspierają reżimy totalitarne w tłumieniu wolności religijnej

12/02/2026
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button