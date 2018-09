Trump obiecuje ewangelikalnym chrześcijanom, że dotrzyma słowa

Amerykański prezydent Trump zaprosił czołowych ewangelikalnych kaznodziei 28.08.2018 do Białego Domu i wyjaśnił, że wszystko co obiecał w kampanii wyborczej, zrealizował. Dotyczy to wolności religijnej, ochrony nienarodzonych. „Sposób i zakres w jaki mnie wspieraliście jest nie do opisania” – powiedział Trump swoim gościom, w tym Franklinowi Grahamowi; dziekanowi szkoły biblijnej Liberty University Jerry Falwell Jr.; dziekanowi i założycielowi Faith and Freedom Coalition („Koalicja na rzecz wiary i wolności“) Raphowi Reedowi; Założycielowi Focus on the Family („Rodzina w centrum“) Jamesowi Dobsonowi oraz pasterce Paula White, znanej chrześcijańskiej doradcy prezydenta.

Trump dodał, że pod jego rządami ataki na gminy wyznaniowe zostaną zgaszone.

Wymienił środki na przykład ochronę przekonań religijnych oraz inne sposoby by rządowe pieniądze nie trafiały do klinik aborcyjnych. „Stoimy na pozycji ludzi wierzących, ponieważ wiemy, że wiara, a nie rząd czy biurokracja tworzą system amerykańskiego stylu życia. Wiemy, że wolność jest darem naszego stwórcy”.

Prezydent podkreślił także że jego administracja stara się powstrzymać prześladowanie religijne na świecie. Tutaj wymienił kroki jakie podejmą by zmusić Turcję do uwolnienia amerykańskiego pastora Andrew Brunsona, który wciąż jeszcze objęty jest aresztem domowym. (Washington Post) Proszę módlcie się o prezydenta Trumpa i jego gabinet rządowy. Oby podejmowali mądre decyzję pod którymi chrześcijańscy obywatele mogli wieść życie spokojne i we wszelkim dostatku. Módlcie się nadal także o uwolnienie pastora.

