Travis Greene i jego album „Made In The South”

Nominowany do nagrody GRAMMY Travis Greene wydał w 2025 roku zupełnie nowy album „Made in the South”.

„Made In The South” to wymykający się gatunkowym podziałom, przesycony nadzieją album, łączący gospel, soul i południowe korzenie. Z udziałem Andry Day, Jennifer Hudson, Lecrae i innych, Travis Greene prezentuje jak dotąd swoje najbardziej natchnione i pełne mocy dzieło – muzyczny list miłosny do Południa oraz zaproszenie dla każdego, by spotkał się z Bogiem.

Singiel promujący album, „Let Freedom Ring”, z gościnnym udziałem Andry Day, nawiązuje do ich indywidualnego dorobku pełnego poruszającej muzyki. „Let Freedom Ring” wzywa słuchaczy, by wznieśli się ponad podziały i kroczyli w miłości, wierze i poczuciu celu. Wykorzystując zakorzenione w tradycji brzmienia i pełne pasji wokale, utwór niesie potężne przesłanie wolności, podnosząc słuchaczy na duchu poprzez soulowe wersy. To muzyczny dialog, który inspiruje do siły i zachęca do walki o osobistą i wspólną wolność.

Dziewięcioutworowa kolekcja, wyprodukowana przez tworzących hity producentów z Nashville – Hanka Bentleya i Austina Davisa – płynnie łączy nowoczesny gospel, szczere uwielbienie i pełne mocy opowieści zakorzenione w południowym dziedzictwie Greene’a. Album obejmuje także szereg przykuwających uwagę kolaboracji z uznanymi artystami, w tym: Jennifer Hudson („Touched By Fire”), Andrą Day („Let Freedom Ring”), Lecrae, Limoblaze, Chevelle Franklyn, Forward City, Tashą Cobbs Leonard z Maverick City Music, Jonathanem McReynoldsem i Annatorią.

Travis Greene mówi: „Ten projekt jest niesamowity i jest moim najlepszym dziełem do tej pory. Wpłynie na was w sposób, jakiego nic innego nie zrobiło. Wyszedłem poza swoją normalną przestrzeń twórczą i stworzyłem wyjątkowe piosenki, które składają się na ten album. „Made In The South” zabierze was w duchową, pełną nadziei podróż. Modlę się, aby wam się spodobał!”.

Travis Greene to nominowany do nagrody GRAMMY, uhonorowany Stellar i Billboard Music Award artysta gospel, autor piosenek i pastor, którego muzyka poruszyła słuchaczy na całym świecie przesłaniem nadziei, wiary i inspiracji. Znany z przebojów, które trafiały na szczyty list, takich jak „Intentional” i „Made a Way”, Greene stał się jednym z najbardziej wpływowych głosów muzyki gospel, łącząc nowoczesne brzmienia z ponadczasowym uwielbieniem. Poza muzyką jest jednym z pastorów w Forward City Church w Columbii w Karolinie Południowej. Dzięki swojej dynamicznej twórczości i zaangażowaniu w głoszenie ewangelii Travis Greene wciąż przekracza granice i inspiruje kolejne pokolenia zarówno poprzez swoją muzykę, jak i służbę.

Źródło: TCB