Trauma transseksualności: Niebezpieczeństwa operacji zmiany płci

Rodzice dzieci, które w ramach tworzenia swojej nowej tożsamości płciowej przyjmowały środki farmakologiczne hamujące dojrzewanie, przechodziły terapię hormonalną zmieniającą płeć oraz były poddawane trwałym zabiegom medycznym, proszą amerykańskiego ministra zdrowia, by zwiększył świadomość społeczną na temat niebezpieczeństwa takich praktyk.

Bezstronna organizacja Koalicja Kelsey dostarczyła amerykańskiemu ministrowi zdrowia, Jerome Adamsowi, petycję podpisaną online przez osoby z całego kraju.

Petycja informuje, że lekarze „wydają silne leki hamujące dojrzewanie i hormony zmieniające płeć rosnącej liczbie dzieci wchodzących w wiek dojrzewania, które nie godzą się ze swoją płcią. Operacje ‚dopasowujące płeć’, w tym mastektomia, radykalne usunięcie macicy, plastyka waginalna i usunięcie jąder, dokonywane są obecnie na nastolatkach”.

Petycja wskazuje, że rodzice są często wprowadzani w błąd przez lekarzy praktyków.

„Rodzice, którzy zgadzają się na te zabiegi, często są mylnie przekonywani, że ich dziecko narażone jest na większe ryzyko samobójstwa, jeśli nie wyrażą takiej zgody” – napisano w petycji. „Nie ma żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. W Oregonie, zgoda rodzicielska jest nieistotna: prawo zezwala piętnastolatkom na otrzymanie dotowanego przez państwo leczenia hormonalnego i poddanie się operacji bez wiedzy czy zgody rodziców”.

Dalej petycja informuje, że te same, zmieniające kierunek życia procedury medyczne, proponowane dorosłym, którzy mają za sobą wiele lat trwania w udręce, „obecnie proponowane są młodym ludziom na podstawie wrażeń, które prawdopodobnie zmienią się wraz z upływem czasu, dojrzewaniem mózgu i dzięki terapii nieinwazyjnej”.

Petycja rzuca też światło na „niedawne, szeroko zakrojone badanie, które objęło niemal 4 tysiące dorosłych o tożsamości transseksualnej, przyjmujących terapię hormonalną średnio przez osiem lat. Badanie ujawniło, że w przypadku kobiet, ryzyko zawału serca wzrosło potrójnie, podczas gdy u mężczyzn, ryzyko zapadnięcia na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową wzrosło pięciokrotnie. Pełny zakres medycznych szkód przepisanych na całe życie terapii hormonalnych nie będzie znany przez wiele lat”.

W petycji czytamy o młodych ludziach, którzy wyrazili „bolesny żal z powodu operacji i hormonalnych interwencji, jakie wywarły nieodwracalny wpływ na ich zdrowie, wygląd, płodność i aktywność seksualną. Wiele osób zgłasza, że nie otrzymało właściwej porady i nie zostało zachęconych do rozważenia opcji nieinwazyjnych „.

„Nastoletnim dziewczętom podaje się ogromne dawki testosteronu, czasem od 10 do 40 razy wyższe, niż wynosi norma dla ich ciała. Czy zatem dziwi, że prowadzone na dorosłych badania kontrolne pokazują zwiększone przy takich dawkach ryzyko zawału mięśnia sercowego i śmierci?” – powiedział endokrynolog Michael Laidlaw (Rocklin, Kalifornia) w wywiadzie dla „The Christian Post„.

„Okres dojrzewania nie jest chorobą” – podkreślił, dodając, że niektórzy lekarze wywołują hipogonadyzm hipogonadotropowy (wtórna niewydolność hormonalna jąder), gdy z powodu dojrzewania przepisują leki takie jak Lupron.

Laidlaw dodał, że efekty uboczne leków hamujących dojrzewanie, takich jak Lupron, obejmują nieprawidłowy rozwój kości i mózgu wraz z opóźnieniem rozwoju, dysfunkcją i potencjalną bezpłodnością narządów płciowych.

„Skoro minister zdrowia to lekarz narodu, który podczas kryzysu ze środkami odurzającymi wziął sprawy w swoje ręce, oczekujemy, że przeprowadzi dokładne badanie i podejmie działania w celu powstrzymania tych szkodliwych, zmieniających kierunek życia i niesprawdzonych procedur medycznych” – powiedział Laidlaw w tym samym wywiadzie.

Koalicja wystąpiła też do amerykańskiego rządu o przyjrzenie się sprawie grantu naukowego w wysokości 5,7 miliona dolarów, przyznanego w 2015 roku przez Państwowy Instytut Zdrowia czterem klinikom pediatrycznym zajmującym się problemami płci. Jak twierdzi koalicja, w trakcie prowadzonego przez kliniki pięcioletniego badania, dzieciom podawano środki farmakologiczne bez grupy kontrolnej.

Zgodnie z najnowszymi informacjami amerykańskich Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom, prawie 2 procent wszystkich uczniów szkół średnich określa się jako osoby transseksualne.

Koalicja zwraca się do rodziców i wszystkich zainteresowanych o napisanie do amerykańskiego ministra zdrowia z zachętą, by wydał Wezwanie do Działania, aby podnieść świadomość społeczną i poinformować pracowników opieki zdrowotnej o tej pilnej kwestii.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News