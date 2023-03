Zakazują transseksualnym sportowcom udziału w konkurencjach kobiecych

Rada sportowa World Athletics, międzynarodowy organ zarządzający lekkoatletyką i innymi sportami związanymi z bieganiem, w czwartek 23 marca ogłosiła, że nie pozwoli transseksualnym sportowcom konkurować z kobietami.

Zgodnie z zakazem, który ma wejść w życie w marcu, „transseksualni sportowcy, którzy zmienili płeć z męskiej na żeńską, i przeszli okres męskiego dojrzewania”, nie będą mogli mierzyć się z kobietami w kobiecych konkurencjach sportowych – poinformowało BBC.

„uczciwość … w sporcie jest najważniejsza”

„Decyzje zawsze są trudne, gdy obejmują sporne potrzeby i prawa różnych grup, jednak nadal przyjmujemy punkt widzenia, który mówi o konieczności sprawiedliwego traktowania sportowców płci żeńskiej ponad wszelkimi innymi względami” – powiedział Sebastian Cole, prezydent World Athletics. „Kierujemy się w tym nauką z zakresu fizycznych wyników i męskich korzyści, które w ciągu najbliższych lat nieuchronnie wzrosną. W miarę dostępu do kolejnych dowodów, będziemy rewidować nasze stanowisko, jednak uważamy, że uczciwość kobiecej kategorii w sporcie jest najważniejsza”.

Rada zagłosowała też za obniżeniem poziomu testosteronu we krwi dozwolonego u sportowców z różnicami w rozwoju płci (DSD). Tacy zawodnicy, jak Caster Semenya z Afryki Południowej, będą musieli obniżyć swój poziom testosteronu we krwi z pięciu do mniej niż 2,5 nanomola na litr.

By sportowcy z DSD mogli wziąć udział w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych w konkurencji kobiecej, ich poziomy testosteronu we krwi muszą pozostawać poniżej tego progu przez co najmniej dwa lata.

Odnośnie do zawodników transseksualnych, rada World Athletics stwierdziła: „Obecnie nie ma żadnych transseksualnych sportowców konkurujących międzynarodowo w lekkoatletyce, a co za tym idzie, żadnych dowodów specyficznych dla lekkoatletyki, mówiących o wpływie, jaki tacy sportowcy mogliby mieć na sprawiedliwość konkurencji kobiecych w lekkoatletyce”.

„W takich okolicznościach, rada postanowiła potraktować priorytetowo sprawiedliwość i uczciwość konkurencji kobiecych ponad inkluzywnością” – dodano.

Autor: Tre Goins-Phillips

Źródło: CBN News