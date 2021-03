Torturowany z powodu Chrystusa – Film

Tak naprawdę człowiek wierzy nie w to, co recytuje w swoim wyznaniu wiary, lecz w to, za co gotów jest oddać życie.

– Pastor Richard Wurmbrand

29 lutego 1948 roku pastor Richard Wurmbrand został aresztowany przez tajną policję. Za jaką zbrodnię? Za przewodniczenie chrześcijańskiemu nabożeństwu oraz składanie świadectwa o Chrystusie, co za rządów ateistycznego reżimu komunistycznego w Rumunii było nielegalne. Richard spędził w więzieniu 14 lat. Torturowano go, bito, zamykano w karcerze. Jego żona, Sabina Wurmbrand przeżyła trzy lata w obozie pracy. Wielokrotnie mówiono jej, że jej mąż zmarł za kratami więzienia. Oboje jednak żywili niezachwianą wiarę w Chrystusa. Żadne z nich nie porzuciło nadziei, żadne też nie przestało opowiadać o Jezusie.

Historia Richarda Wurmbranda

Film Torturowany z powodu Chrystusa w całości został nakręcony na terenie Rumunii, w tym również w więzieniu, gdzie Richard był poddawany torturom. To kinematograficzne ujęcie jednego z najbardziej inspirujących i istotnych świadectw wszech czasów jest przejmującą relacją o odwadze, wytrwałości i wierze. Historia Richarda Wurmbranda może być i dziś inspiracją dla wierzących ludzi i zachętą do niezłomnego trwania przy Chrystusie. Historia prześladowania wierzących w Rumunii w czasach komunistycznych stanowi bowiem odzwierciedlenie walki, jaka nadal toczy się w wielu krajach świata.

Dane

Tytuł: Torturowany z powodu Chrystusa

DVD Kolor

Czas nagrania: 1h12m

Napisy w języku polskim

EAN: 978-83-7829-314-9

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO