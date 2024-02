Tora dla chrześcijan – Emanuel Machnicki

Słowo Tora znaczy: nauka, pouczenie, wskazówka, instrukcja.

Instrukcję życia Bóg przekazał pod górą Synaj, kiedy wyprowadzany z niewoli Izrael był w drodze do ziemi obiecanej. Uwolnionemu z niewoli egipskiej ludowi w noc paschalnego odkupienia, Bóg objawia czym jest prawdziwa wolność – gdyż każdy kto grzeszy, pozostaje niewolnikiem.

Tora wskazuje Izraelowi jak unikać grzechu, jak naśladować Boga w upadłym świecie, jak ocalić swe życie przez przylgnięcie do Boga Jedynego.

Nadanie Tory – konstytucji ludu królewskiego i kapłanów Bożych – było wydarzeniem przełomowym w dziejach świata, krokiem milowym w przygotowywaniu przestrzeni świętości, koniecznej dla ponownego zamieszkania Boga wśród ludzi. Jest więc Tora wspaniałym darem Bożym dla całej ludzkości.

Drugiemu pokoleniu Izraelitów, które stanęło u wrót ziemi obiecanej, Mojżesz powie: „Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan… Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon [Tora], który wam dziś nadaję” (5 Mj 4:4-8).

Biblia nie pozostawia wątpliwości, że w nadaniu Tory objawiła się Boża miłość do Izraela, a za jego pośrednictwem – do całej ludzkości. Narody miały być zdumione tą wspaniałą prawdą i oddać chwałę Bogu Izraela. Czytając zawarte w Torze słowa prawdy i zagłębiając się w nie, możemy zobaczyć Bożą mądrość i miłosierdzie. Jedynie Jego prawda i łaska utrwalają Boży ład w społeczeństwach ludzkich i zabezpieczają je przed całkowitym chaosem.

Nawet doświadczenia dziejów najnowszych nieodmiennie pokazują, że każde społeczeństwo, które narusza Boże przykazania, zawarte w Jego Słowie, szybko ulega procesowi degeneracji, moralnego upadku i zmierza do samozniszczenia.

Fragment wstępu do książki.

Tytuł: Tora dla chrześcijan

Autor: Emanuel Machnicki

Rok wydania: 2021

