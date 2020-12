Tommee Profitt wydaje nowy świąteczny album „The Birth Of A King”

16 października Tommee Profitt, znany producent, kompozytor, tekściarz i artysta, wydał za pośrednictwem Capitol CMG nową płytę świąteczną, „The Birth of a King”. Album powstawał przez 15 lat, a w wielu utworach gościnnie wystąpili bardzo zróżnicowani wykonawcy. Usłyszymy m.in. znaną na całym świecie piosenkarkę i autorkę tekstów Avril Lavigne, a także cenionego muzyka pop-rockowego Taurena Wellsa. W pracy nad płytą udział wziął też piosenkarz i tekściarz Chris Tomlin. Pojawił się również Sanaj, artysta R&B.

Album ten stanowi zbiór ekscytujących i wyjątkowych kawałków, które eksponują niezwykłą muzykalność Profitta, jego wrażliwość jako producenta i wyjątkowość tworzonego przez niego dźwięku. Zgodnie z muzycznymi zwyczajami Profitta w „The Birth of a King” nie brakuje detali. Dlatego właśnie „The Birth of a King” to zdecydowanie perełka w świecie tradycyjnej muzyki świątecznej.

– Okazało się, że był to mój najtrudniejszy, ale też najbardziej ekscytujący projekt. Jednak podczas kwarantanny wreszcie znalazłem czas, żeby go zrealizować – odpowiadał Profitt. – Pragnąłem stworzyć płytę świąteczną, która będzie brzmiała jak ścieżka dźwiękowa z pełnego przygód filmu. Marzyły mi się też dźwięki 808, chóru gospel i głosy niesamowitych piosenkarzy.

„Uwielbiam muzykę świąteczną”

– Wcześniej pracowałam z Tommeem nad kilkoma innymi projektami, zaproponował mi więc współpracę nad albumem świątecznym – powiedziała Avril Lavigne. – Byłam bardzo podekscytowana. Uwielbiam muzykę świąteczną, a niesamowity, kinowy, orkiestrowy styl produkcji Tommee’ego wspaniale współgra z tym gatunkiem muzycznym. Piosenka „What Child is This” była moją ulubioną już w dzieciństwie, a nasza wersja tego utworu wyszła naprawdę dobrze!

– To dla mnie zaszczyt być częścią niesamowitego świątecznego projektu, który stworzył Tommee – powiedział Tauren Wells. – Kiedy pracowaliśmy w studiu nad „O Holy Night”, Tommee pokazał mi kilka innych piosenek. A mnie opadła szczęka! Nie mogę się doczekać, aż inni poczują to, co ja poczułem wtedy w studiu. Muszę też wspomnieć, że SVRCINA, z którą stworzyliśmy duet, to niezwykle utalentowana artystka. Nawet nie wiecie, co was czeka!

– Wspaniale jest wziąć udział w tak szczególnym projekcie. Kiedy Tommee do mnie zadzwonił, wiedziałem, że szykuje się coś niezwykłego – powiedział Stanaj. – Jego celem było stworzenie jak najlepszej wersji utworu „Noel (He Is Born)”. Myślę, że mu się udało. To kinowe spojrzenie na świąteczny klasyk sprawia, że piosenka jest piękniejsza, niż kiedykolwiek. Jestem bardzo wdzięczny za przyjaźń i współpracę z Tommeem. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż wszyscy to usłyszą.

„The Birth of a King” – lista utworów:

1. Tommee Profitt – „O Come O Come Emmanuel”

2. Tommee Profitt, We The Kingdom – „We Three Kings”

3. Tommee Profitt, Stanaj – „Noel (He Is Born)”

4. Tommee Profitt, Crowder – „Go Tell It On The Mountain”

5. Tommee Profitt, Sarah Reeves – „O Come All Ye Faithful”

6. Tommee Profitt, Clark Beckham – „Joy To The World 2 (He Is Come)”

7. Tommee Profitt, Tauren Wells, SVRCINA – „O Holy Night”

8. Tommee Profitt, DANIEL SAINT BLACK, Ruelle – „Away In A Manger”

9. Tommee Profitt, Avril Lavigne – „What Child Is This?”

10. Tommee Profitt, Fleurie – „Silent Night”

11. Tommee Profitt, Nicole Serrano – „Angels We Have Heard On High”

12. Tommee Profitt, brooke – „It Came Upon A Midnight Clear”

13. Tommee Profitt, Rachael Lampa – „O Little Town Of Bethlehem”

14. Tommee Profitt – „God Rest Ye Merry Gentlemen”

15. Tommee Profitt, Jordan Smith – „Mary Did You Know?”

16. Tommee Profitt, Kari Jobe – „Hark! The Herald Angels Sing”

17. Tommee Profitt, Fleurie, Chris Tomlin – „He Is Born (Reprise)”

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne

Album „Unto Us” Matthew Westa przynosi nadzieję i radość na Święta