Toksyczna duchowość – Bernardo Stamateas

Wiara i duchowość powinny przynosić ukojenie, rozwój i poczucie sensu. Jednak czasem stają się narzędziem kontroli, manipulacji i lęku. „Toksyczna duchowość” to książka, która demaskuje mechanizmy religijnych i duchowych nadużyć – od fanatyzmu i dogmatyzmu po presję psychiczną i emocjonalne uzależnienie.

Bernardo Stamateas, znany psycholog i autor bestsellerów, pokazuje, jak rozpoznać destrukcyjne przekonania, uwolnić się od ich wpływu i odzyskać zdrową, autentyczną duchowość., która jest źródłem wsparcia, inspiracji i siły.

– Jak odróżnić wiarę od manipulacji?

– W jaki sposób toksyczne przekonania wpływają na nasze życie?

– Jak uwolnić się od religijnych schematów i odzyskać wewnętrzną harmonię?

Przeczytaj i zdecyduj, czy twoja duchowość cię wspiera, czy ogranicza.

Dane książki:

Autor: Bernardo Stamateas

Tłumaczenie Maria Zawanowska

Rok wydania: 2025

Wydawca: Wydawnictwo Bellona