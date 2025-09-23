Toksyczna duchowość – Bernardo Stamateas
Wiara i duchowość powinny przynosić ukojenie, rozwój i poczucie sensu. Jednak czasem stają się narzędziem kontroli, manipulacji i lęku. „Toksyczna duchowość” to książka, która demaskuje mechanizmy religijnych i duchowych nadużyć – od fanatyzmu i dogmatyzmu po presję psychiczną i emocjonalne uzależnienie.
Bernardo Stamateas, znany psycholog i autor bestsellerów, pokazuje, jak rozpoznać destrukcyjne przekonania, uwolnić się od ich wpływu i odzyskać zdrową, autentyczną duchowość., która jest źródłem wsparcia, inspiracji i siły.
– Jak odróżnić wiarę od manipulacji?
– W jaki sposób toksyczne przekonania wpływają na nasze życie?
– Jak uwolnić się od religijnych schematów i odzyskać wewnętrzną harmonię?
Przeczytaj i zdecyduj, czy twoja duchowość cię wspiera, czy ogranicza.
Dane książki:
Autor: Bernardo Stamateas
Tłumaczenie Maria Zawanowska
Rok wydania: 2025
Wydawca: Wydawnictwo Bellona