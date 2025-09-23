Wieści wydawnicze

Toksyczna duchowość – Bernardo Stamateas

23/09/2025Aktualizowane: 23/09/2025

Wiara i duchowość powinny przynosić ukojenie, rozwój i poczucie sensu. Jednak czasem stają się narzędziem kontroli, manipulacji i lęku. „Toksyczna duchowość” to książka, która demaskuje mechanizmy religijnych i duchowych nadużyć – od fanatyzmu i dogmatyzmu po presję psychiczną i emocjonalne uzależnienie.

Bernardo Stamateas, znany psycholog i autor bestsellerów, pokazuje, jak rozpoznać destrukcyjne przekonania, uwolnić się od ich wpływu i odzyskać zdrową, autentyczną duchowość., która jest źródłem wsparcia, inspiracji i siły.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

– Jak odróżnić wiarę od manipulacji?
– W jaki sposób toksyczne przekonania wpływają na nasze życie?
– Jak uwolnić się od religijnych schematów i odzyskać wewnętrzną harmonię?

Przeczytaj i zdecyduj, czy twoja duchowość cię wspiera, czy ogranicza.

Dane książki:

Autor: Bernardo Stamateas
Tłumaczenie Maria Zawanowska
Rok wydania: 2025
Wydawca: Wydawnictwo Bellona

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

23/09/2025Aktualizowane: 23/09/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha – Adam Mirek

19/09/2025

Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze

17/09/2025
Oto bogowie twoi

Recenzja: Oto bogowie twoi – Christopher J.H. Wright

07/09/2025

Co ma piernik do wiatraka i inne językowe rozkminy – Weronika Zych

03/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button