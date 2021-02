TobyMac: nowy singiel i teledysk „Help Is On The Way”

Siedmiokrotny zdobywca nagrody GRAMMY, TobyMac, wypuścił swój pierwszy singiel w tym roku i teledysk do „Help Is On The Way (Maybe Midnight)”. Nowa ścieżka, wyprodukowana i napisana przez TobyMaca i Micaha Kuipera jest już dostępna.

Teledysk do utworu Help Is On The Way wyreżyserowany został przez Erica Welcha. Pojawia się również gość specjalny, jego syn, Judah McKeehan.