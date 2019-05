To nie chrześcijanie zamordowali muzułmanina na Sri Lance

W Wielką Niedzielę, w atakach na trzy kościoły i kilka hoteli na Sri Lance, śmierć poniosło ponad 250 osób. Większość z nich to chrześcijanie, którzy zginęli podczas świątecznych nabożeństw kościelnych. W ostatnich dniach, media donosiły o atakach na muzułmanów na Sri Lance, które miały rzekomo być odpowiedzią na kwietniowe zamachy bombowe. Niektóre z nich zostały wyraźnie przypisane chrześcijanom. Celem ataków były meczety i sklepy. Jedna osoba, muzułmanin, poniosła śmierć.

Lokalni chrześcijanie zaprzeczają oskarżeniom. Twierdzą, że są fałszywe.

Rozpoznanie przeprowadzone przez organizację Open Doors pokazało całkiem odmienny obraz sytuacji. Pracownik odpowiedzialny za region napisał do Open Doors, po konsultacji z lokalnymi chrześcijanami: „Informacje, jakoby chrześcijanie na Sri Lance atakowali muzułmanów, a nawet zabili muzułmanina, są nieprawdziwe. W kraju panuje chaos. Proszę, módlcie się, aby władze szybko opanowały sytuację”.

Jeden z liderów społeczności chrześcijańskiej powiedział: „Ostatnie ataki na muzułmanów nie były inicjowane przez chrześcijan. Kiedy na portalach społecznościowych pojawiły się komentarze przepełnione nienawiścią do muzułmanów, to grupa buddyjska ‚Mahason Balakaya’ podżegała lokalną społeczność przeciwko środowiskom muzułmańskim. Wkrótce potem władze aresztowały dwóch członków tej grupy. Podejrzewa się, że tego typu działania sterowane są politycznie, a do ataków ekstremistów buddyjskich dochodzi pod wpływem niektórych polityków”.

Raport niemieckiej agencji prasowej z 14 maja potwierdził, że ataki opierały się na „członkach syngalezyjskiej mniejszości etnicznej”.

Chrześcijańscy przywódcy wzywają do przebaczenia.

24 kwietnia chrześcijański poseł M. Abraham Sumanthiran powiedział w przemówieniu w parlamencie Sri Lanki: „Jesteśmy pogrążeni w żałobie, ale nie pozwolimy, aby nienawiść i pragnienie zemsty przejęły nad nami kontrolę. Pastor Ewangelicznego Kościoła Syjonu w Batticaloa, w imieniu swojej kongregacji i rodzin, które straciły krewnych w zamachu na jego kościół, skierował publiczne przesłanie do zabójców: „Wybaczamy wam bez względu na to, co nam zrobiliście. Kochamy was, ponieważ wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa”.

Open Doors wzywa do wsparcia dotkniętych tragedią rodzin na Sri Lance: „Wiele rodzin doświadczyło nieopisanych cierpień. Poprzez fałszywe doniesienia w mediach i pogłoski, w których fałszywie oskarża się ich o przemoc wobec muzułmanów, ponownie doświadczają oni cierpienia i wrogości. Teraz potrzebują naszej solidarności, pocieszenia i wsparcia”.

za Open Doors, Polska