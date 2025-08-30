Ze świata

To już cztery lata rządów Talibów

30/08/2025Aktualizowane: 30/08/2025

Afganistan, burka

15 sierpnia 2021 roku Talibowie wkroczyli do Kabulu w Afganistanie, doprowadzając do upadku rządu. Sytuacja w Afganistanie wciąż pozostaje napięta, a kraj ten boryka się z kryzysem humanitarnym i niestabilną gospodarką. Trudno dotrzeć z pomocą humanitarną do mieszkających tam chrześcijan. Od przejęcia władzy przez Talibów sytuacja kobiet zmieniła się drastycznie: nie mogą wychodzić same z domów, edukacja jest zabroniona powyżej 6 klasy szkoły podstawowej, nie mogą pracować, a niedawno ogłoszono jeszcze, że głos kobiety nie może być słyszalny.

Oprócz kobiet, w trudnej sytuacji znajdują się również afgańscy chrześcijanie. Prawie wszyscy chrześcijanie w Afganistanie to osoby nawrócone z islamu, są więc traktowani przez Talibów jako odstępcy i grozi im za to śmierć. Talibowie oficjalnie oświadczają, że w ich kraju nie ma ani jednego chrześcijanina, natomiast International Christian Concern szacuje, że chrześcijan w Afganistanie może być nawet 15-20 tysięcy.

Obecnie jest to Kościół ukryty, podziemny, zaś sami chrześcijanie spotykają się z ostracyzmem w każdej dziedzinie życia, co sprawia, że ich sytuacja socjoekonomiczna jest niezwykle trudna, trudniejsza niż innych obywateli tego państwa. Wielu z nich uciekło do Pakistanu, jednak tam też są niemile widziani, muszą się więc ukrywać i są izolowani od pomocy humanitarnej dla uchodźców.

Jako Głos Prześladowanych Chrześcijan pomagamy afgańskich chrześcijanom w najpilniejszych potrzebach, w tym również w znalezieniu bezpiecznego miejsca schronienia.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

