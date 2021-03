To, co najważniejsze – Józef Tischner

Z myśleniem jest tak jak z chodzeniem: najpierw człowiek trzyma się ręki matki, a potem odkrywa, że już sam potrafi.

ks. Józef Tischner

Dla wielu słuchaczy i czytelników ks. Józef Tischner stał się właśnie takim przewodnikiem. Miał on w sobie niezwykły dar przyciągania ludzi. Przez swoje teksty nadal uczy nas patrzenia na świat, w którym sprzeczności nie znikają, ale mogą się harmonizować. Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne. Przekonuje, dlaczego należy dbać o wolność i jak z niej mądrze korzystać.

Wojciech Bonowicz dokonał wyboru najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera, które pomagają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

1. Wiązania nadziei

2. Ethos wolności

3. Ludzie z kryjówek

4. Sztuka etyki

5. Myślenie według wartości

6. Myślenie religijne

7. Etyka solidarności

8. Kłamstwo polityczne

9. Chrześcijaństwo w postkomunistycznej pustce

10. Nieszczęsny dar wolności

11. Kryzys nadziei

12. Darowane pięć minut

13. Etyka solidarności po latach

14. Religia schorowanej wyobraźni

15. Na tropach zbiegłego Boga

16. Przestrzeń jako projekt wolności

17. Drogi i bezdroża sekularyzacji

18. Znicestwienie Polski

19. Wiara w godzinie przełomu

20. Dla Kosowa

21. Miłość

Ks. Józef Tischner (1931–2000) – ksiądz, filozof, publicysta. Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Fragmenty

To bardzo ważne, by człowiek umiał

zmieniać od czasu do czasu punkty

swego widzenia świata. Nie wolno przywiązywać się do jednego okna. Zmieniać punkty widzenia to wznieść się

ponad siebie, ponad własne uczucia, własne interesy, to patrzeć na siebie tak, jakby się było kimś

innym. Jakiś stopień wolności jest warunkiem

myślenia. Wolność przypina człowiekowi skrzydła.

Dzięki tym skrzydłom człowiek może unieść się

ponad swój mały świat. Może popatrzeć na siebie z zewnątrz. Dopiero porównując wewnętrzny

i zewnętrzny obraz samego siebie, może człowiek

przybliżyć się do prawdy”.

Żyjemy na świecie jak na ogromnym

targowisku: targowisku rzeczy, przedmiotów, pomysłów, idei, nawet ludzi.

Jesteśmy dziś świadkami przemijania

jakiegoś świata. W bólach rodzi się inny

świat. Na targowisku liczni przekupnie wystawiają

swoje towary. Jedni obiecują szczęście, inni grożą

nieuniknionym nieszczęściem. Targowiska mają

swoją siłę przyciągania. Zniewalają nasze oczy,

zmuszają do patrzenia na to, co jest wystawione.

Zniewalają nasze uszy, zmuszają do słuchania

tego, co jest wykrzyczane. Targowisko nie pozwala

… O TYM CO WAŻNE DZIŚ

I AKTUALNE JUTRO

przekroczyć swej przestrzeni, wciąż zmusza do

powrotu, do oglądania wiele razy tego samego.

Przede wszystkim jednak targowisko narzuca nam

swój język. Kto przebywał czas jakiś na targowisku,

nie umie mówić inaczej niż językiem targowiska.

Nie potrafi również myśleć inaczej – staje się częścią targowiska”.

Z nauką myślenia jest trochę tak jak

z nauką chodzenia: trzeba sobie znaleźć

mistrza, uchwycić go za rękę, iść parę

kroków, a potem spróbować samemu.

Ale jest pewna różnica: kto raz nauczył

się chodzenia, ten może zapomnieć o mistrzu.

Kto zaczął sam myśleć, powinien od czasu do czasu wrócić do wzoru”.

