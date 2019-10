„To bardzo mroczne czasy”: sąd w Teksasie orzeka przeciwko ojcu, którego była żona chce zmienić ich syna w dziewczynkę

Ojciec z Teksasu przegrał prawną próbę powstrzymania swojej byłej żony przed zmianą ich 7-letniego syna w dziewczynkę.

Jeff Younger wdał się w spór ze swoją byłą żoną dr Anne Georgulas, która oskarżyła go o maltretowanie nieletnich, ponieważ nie chciał traktować ich syna Jamesa jak dziewczynkę. Younger mówi, że to ona maltretuje ich syna, próbując zmienić jego biologiczną płeć.

LifeSite News informuje, że ława przysięgłych i sędzia wspólnie orzekli przeciwko Younger’owi, co najwyraźniej daje Georgulas zielone światło na drodze do zmiany Jamesa w „Lunę”.

Konserwatywny komentator Matt Walsh napisał na Twitterze: „Nie mogę dojść do siebie po tej sprawie z Teksasu. Matka uznała, że jej 7-letni syn tak naprawdę jest dziewczynką, bo spodobał mu się film ‚Frozen’. Jej mąż upiera się, że to chłopiec. Sprawa trafiła do sądu. Sędziowie przysięgli orzekli, że owszem, chłopiec jest dziewczynką, i teraz zostanie ‚zmieniony’ w dziewczynkę”.

„Nie sądzę, by ludzie mieli świadomość, jak ogromne znaczenie ma ta sprawa. Jako społeczeństwo, właśnie przekroczyliśmy pewien próg. Nie ma powrotu. To bardzo mroczne czasy” – pisze Walsh.

Younger powiedział, że po prostu działa w najlepszym interesie Jamesa, który w obecności swojego taty identyfikuje się jako chłopiec, a zainteresowanie kobiecością wyraża tylko przy matce.

Na swojej stronie internetowej SaveJames.com, ojciec pisze: „Gdy James jest ze mną, nie okazuje żadnych oznak, że chce być dziewczynką, gdy otrzyma taki wybór. Nawet będąc w towarzystwie kobiet, z dala ode mnie, James odrzuca ekspresję płci żeńskiej”.

Na tej samej stronie czytamy: „To sugeruje, że diagnoza dysforii płciowej powinna być zrewidowana przez niezależnego psychologa. James nigdy nie otrzymał niezależnej, drugiej opinii. Należy wstrzymać się z interwencją medyczną i społeczną do czasu, aż ojciec Jamesa zdobędzie solidną, drugą opinię”.

W wypowiedzi dla podcastu Luke’a Macias’a, Younger oznajmił: „Sądzę, że to nie tylko przemoc emocjonalna, ale najbardziej fundamentalna forma przemocy seksualnej, ingerująca w tożsamość płciową bezbronnego chłopca”.

Macias twierdzi, że tu chodzi o dążenie działaczy LGBT, by osiągnąć w Ameryce kolejny poziom.

„Najbardziej radykalna część naszego społeczeństwa nie zadowala się poszerzaniem własnych horyzontów i odrzucaniem prawdy w odniesieniu do własnego życia. Ci ludzie aktywnie eksperymentują na teksańskich dzieciach” – mówi.

„CBN News” skontaktowało się z adwokatem dr Georgulas, ale nie otrzymało odpowiedzi.

Autor: Benjamin Gil

Źródło: CBN News