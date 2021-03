Tim Timmons wydaje nowy album „HERE”

Tim Timmons i Integrity Music z dumą ogłaszają wydanie swojego najnowszego albumu, HERE. Oficjalnie album ukaże się 16 kwietnia, a już teraz można zamówić go w przedsprzedaży, w ramach której singiel „No Other Gods” jest dostępny jako gratis.

„No Other Gods” jest jednym z ośmiu utworów, które znajdą się na HERE. Utwory takie jak „This Is The Day,” You Never Let Go (ft. Tammi Haddon),” i „Roar” Tim wydał jako single w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Dostrajanie do Jego serca

„Nazwałem tę płytę HERE (Tutaj – przyp. red.) z wielu powodów”, wyjaśnia piosenkarz, autor tekstów i artysta uwielbienia.

„Cały sens tej płyty polega na tym, aby dać nam wszystkim utwory, przy których będziemy mogli modlić się przez cały tydzień. Piszę je, ponieważ chcę się modlić tymi rzeczami. Potrzebuję rzeczy do modlitwy w chaosie mojego tygodnia i w przyziemnych sprawach.”

Tim Timmons kontynuuje: „Myślę, że jeśli miałbym ustalić jakiś temat do utworów na tej płycie, to byłoby to naprawdę 'Czemu poświęcam swoją uwagę? Czemu poświęcamy nasze uwielbienie przez cały tydzień? Chodzi o dostrojenie i ciągłe zestrajanie naszych serc z sercem Jezusa. Mam nadzieję, że każdy z tych utworów pomoże wam dostrajać waszą uwagę do Jezusa przez cały tydzień.”

Obfite życie

Dzieląc się myślą stojącą za najnowszym singlem „No Other Gods,” mówi: „Wszyscy jesteśmy stworzeni do czczenia czegoś, ale jest cienka granica pomiędzy interesowaniem się czymś, a bałwochwalstwem. Pierwszym przykazaniem, którego się uczymy jest to, że nie ma żadnych innych bogów ponad i przed Bogiem.

Kiedy patrzę wstecz na moje życie, czuję się trochę jakby to brzmiało: „albo będziesz mnie czcił, albo…”, ale tak naprawdę jest to zaproszenie do obfitego życia. Nie ma innych bogów przed Bogiem, ponieważ oni po prostu nie działają”.

Muzyka

Tim Timmons wydaje swoją muzykę z Integrity Music od 2020 roku. Zadebiutował w 2013 roku albumem Cast My Cares, po którym w 2015 roku ukazał się album Awake Our Souls. Pisał utwory dla siebie i dla innych artystów. Dostał również nominację do nagrody GRAMMY za współautorstwo utworu „Even If” MercyMe.

Wszystkie jego utwory – Tim Timmons nazywa modlitwami – wzięły się z osobistych doświadczeń po spędzeniu poprzednich 15 lat na prowadzeniu uwielbienia w Orange County w Kalifornii. Obecnie mieszka w Nashville, a przez ostatnie dziewięć lat koncertował na całym świecie w pełnym wymiarze godzin.

Na CD:

This Is The Day You Never Let Go (ft. Tammi Haddon) Here No Other Gods Roar Never Runs Out Already Loved Fighting For Me

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

