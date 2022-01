Tim Timmons – Awake Our Souls

Album Awake Our Souls jest drugim studyjnym albumem Tima Timmonsa. Wytwórnia Reunion Records wydała album 2 października 2015 roku.

Jamie Walker, przyznając albumowi cztery gwiazdki z magazynu CCM, opisuje: „Awake Our Souls to imponująca propozycja dla drugiego roku… Cała kolekcja, od kapryśnej po kontemplacyjną, pozostawi fanów zachęconych wszędzie tam, gdzie prowadzi droga”.

Przyznając albumowi cztery gwiazdki w Worship Leader, Bobby Gilles stwierdza: „Najbardziej optymistyczne piosenki charakteryzują się zwartą, czystą produkcją i przyjaznym dla radia stylem, który pasuje do współczesnych chrześcijańskich granic dorosłych… Timmons konsekwentnie przypomina nam, że Chrystus jest naszą miłością, łaskawy król”.

Wskazując w trzy i pół gwiazdkowej recenzji napisanej przez Jesus Freak Hideout, Michael Weaver odpowiada: „Awake Our Souls może nie być twoim ulubionym albumem w tym roku, ale fani dzisiejszego CCM z pewnością znajdą przyjemność i pewną wartość powtórki”.

Timothy „Tim” Howard Timmons

Timothy „Tim” Howard Timmons to amerykański muzyk, który śpiewa i współcześnie uwielbienia oraz współczesną muzykę chrześcijańską, obecnie podpisał kontrakt z Reunion Records. Jego debiutancki album studyjny Cast My Cares został wydany 4 czerwca 2013 roku, a producentem albumu był Paul Mabury.

Główny singiel z tego albumu został wydany 22 marca 2013 roku i osiągnął nr 21, na liście pieśni chrześcijańskich

Życie osobiste

Timmons urodził się 9 lutego 1976 roku, obecnie jest żonaty z Hilary Beth Timmons, która ma na imię Hilary Beth Larson i mają razem czworo dzieci, którymi są Malia, Noah oraz bliźnięta Aaron i Anna. Domowy kościół Timmonsa to The Following Church w Laguna Hills w Kalifornii.

W czerwcu 2001 roku lekarze powiedzieli mu, że zostało mu pięć lat życia, po postawieniu diagnozy raka. Timmons do tej pory nagrywa i ma się dobrze.

Źródło pomocnicze: Awake_Our_Souls (Wikipedia)

Podobne: Tim Timmons wydaje nowy album „HERE”