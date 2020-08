TikTok: czy na telefonie twojego dziecka jest chiński „koń trojański”?

TikTok szybko stała się jedną z najbardziej popularnych aplikacji na świecie, choć nazywana jest też zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwowego, a prezydent Trump zagroził, że wprowadzi zakaz jej używania.

Zaledwie po dwóch latach funkcjonowania jako globalna aplikacja, TikTok stała się ważną częścią kultury internetowej i mediów społecznościowych.

Aplikacja pozwala użytkownikom tworzyć i publikować 15-sekundowe filmy video na dowolny temat.

Mówi Cam Brenson, twórca zawartości TikTok: „To ogromnie uzależniająca platforma. Jest zbiorem super krótkich filmów video, które zwykle mówią wprost na temat, są zabawne lub zajmujące”.

Przy rekordowych ponad 2 miliardach pobrań, to najczęściej pobierana aplikacja na świecie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku, TikTok pobrano 315 milionów razy. To więcej pobrań w jednym kwartale, niż w przypadku jakiejkolwiek innej aplikacji.

TikTok wygląda dość niewinnie, jednak wygląd może być zwodniczy. Prezydent Trump wyznaczył ostateczny termin (12 listopada 2020 roku), do którego amerykańskie operacje TikTok mają być sprzedane amerykańskiej firmie lub zostać zakazane na terenie Stanów Zjednoczonych.

„W tym momencie [aplikacja] w Stanach Zjednoczonych przestanie działać” – powiedział Trump. „A jeśli ktoś ją kupi, czy Microsoft, czy ktoś inny, to będzie ciekawe”.

TikTok przedstawia kilka zagrożeń.

Jej właścicielem jest ByteDance, chińska firma, która jest tak ściśle związana z chińskim rządem, że stworzyła firmowy komitet członków partii komunistycznej.

Eksperci oprogramowania twierdzą, że TikTok kradnie więcej danych, niż jakakolwiek inna aplikacja mediów społecznościowych, i jest specyficznie zaprojektowana, by ukrywać ilość danych, jakie wykrada.

Ashkhen Kazaryan, dyrektorka swobód obywatelskich w TechFreedom, mówi, że TikTok konsekwentnie ukrywa też swoje powiązania z chińskim rządem komunistycznym.

„Odmówili świadczenia przed senatem, twierdząc, że ich kierownictwo ma siedzibę w Pekinie” – powiedziała Kazaryan. „Ich prawnicy poinformowali ‚New York Times’, że nie są chińską firmą, ponieważ osobowość prawną mają na Kajmanach. Ciągle dzieją się takie sytuacje”.

Poważnym powodem do niepokoju jest fakt, że ponad jedna trzecia z 50 milionów codziennych użytkowników TikTok to dzieci w wieku do 14 roku życia. Lina Nealon z National Center on Sexual Exploitation (Krajowe Centrum ds. Wykorzystywania Seksualnego) mówi, że eksperci określają TikTok jako teren łowów dla pedofilów.

„Przyczyną są niedostateczne środki kontroli, które pozwalają obcym oglądać nieletnich, filmy video, komentarze do filmów, i bezpośrednio do nich pisać” – powiedziała Nealon w rozmowie z CBN News.

Nathaniel Bradley, dyrektor naczelny i założyciel Data Donate Technologies, mówi, że najlepsze, co rodzice mogą zrobić dla bezpieczeństwa swoich dzieci, to usunąć aplikację z ich telefonów.

„Ta aplikacja stała się koniem trojańskim” – twierdzi Bradley. „W takiej sytuacji, jako rodzic radziłbym ją usunąć”.

Eksperci mówią, że TikTok była pierwotnie zaprojektowana jako aplikacja do wykradania danych, mająca wyglądać jak aplikacja mediów społecznościowych, i daje chińskiej partii komunistycznej dostęp do osobistych danych milionów Amerykanów.

Kupno TikTok, aplikacji wycenianej globalnie na 50 miliardów dolarów, rozważają Microsoft i Oracle.

Autor: Dale Hurd

Źródło: CBN News