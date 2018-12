Theresa May osobiście zablokowała prośbę o azyl Asii Bibi

Wielka Brytania jak dotąd odmawia udzielenia azylu Asii Bibi, pakistańskiej chrześcijance, która niedawno została uwolniona po osiem lat spędzonych w celi śmierci za bluźnierstwo.

Daily Mail donosi, że premier Wielkiej Brytanii, Theresa May osobiście zablokowała udzielenie azylu Bibi, podważając zdanie brytyjskiego ministra spraw wewnętrznych Sajida Dżawida, który powiedział, że Bibi powinna otrzymać schronienie w Wielkiej Brytanii.

May podobno uważa, że udzielając schronienia w Bibi, spowoduje wzrost napięcia wśród brytyjskich muzułmanów, a może nawet przyczyni się do ataków na brytyjskie ambasady na całym świecie.

W tym miesiącu mąż Asii Bibi Asiq Masih błagał Tehresę May o udzielenie azylu dla jego żony i rodziny w Wielkiej Brytanii.

„Proszę, aby premier Wielkiej Brytanii pomogła nam opuścić Pakistan

i dać nam azyl, jeśli tylko będzie to możliwe” – powiedział, jak podaje The Guardian.

Obojętność May w sprawie Asii Bibi rozgniewała wielu ludzi w Wielkiej Brytanii. Według strony internetowej Jihad Watch, rząd powitał dwóch dżihadystycznych kaznodziejów. Chwalili oni człowieka, który zamordował kogoś, kto złamał prawa Pakistanu dotyczące bluźnierstwa. Jeden z kaznodziejów został nawet powitany przez arcybiskupa Canterbury.

Rząd brytyjski udzielił schronienia pewnemu nastolatkowi, muzułmańskiemu ekstremiście,

zbrodniarzowi wojennemu i porywaczowi, zgodnie z relacją The Daily Mail.

Tymczasem w 2016 rząd Therresy May nie chciał zezwolić na wjazd do kraju trzem biskupom chrześcijańskim roku, kiedy zostali zaproszeni do Londynu na spotkanie z księciem Karolem.

Jak donosi CBN News, Bibi, katoliczka z prowincji Pendżab, została aresztowana w czerwcu 2009 r., po tym, jak osoby, z którymi pracowała, podczas kłótni oskarżyły ją o bluźnierstwo przeciwko muzułmańskiemu prorokowi Mahometowi. Rzekomy incydent miał miejsce, gdy Asia Bibi poszła po wodę. Dwie muzułmanki odmówiły picia wody z tego samego naczynia, którego używała Bibi, dlatego że jest chrześcijanką.

Bibi otrzymała wyrok śmierci w 2010 roku. Jej wyrok skazujący został w zeszłym miesiącu unieważniony przez Sąd Najwyższy Pakistanu po tym, jak spędziła osiem lat w odosobnieniu. Sąd Najwyższy stwierdził, że jej sprawa została oparta na „niespójnych” dowodach.

Po jej uniewinnieniu tysiące radykalnych islamistów protestowało przez wiele dni w całym Pakistanie.

Bibi (która ma 53 lata) wciąż ukrywa się w nieznanym miejscu, jak wynika z wielu doniesień medialnych.

Żaden pakistański chrześcijanin nie był dłużej oskarżony o bluźnierstwo niż Bibi. Gdyby nie jej niedawne uniewinnienie, Mogła zostać stracona.

Po orzeczeniu sądu trzy miliony chrześcijan w Pakistanie obawiają się odwetu.

Steve Warren

źródło: CBN News