The Mighty Clouds of Joy – If Jesus Can’t Fix It

Grupa „The Mighty Clouds of Joy” powstała w 1960 roku. Grają Gospel ale można też usłyszeć soul i R&B. Mają na swoim koncie wiele nagród Grammy i nominacji, a także kilka albumów, które stały się hitami. Otrzymali też nominacje do NAACP Image Award za „Wybitny artysta muzyki Gospel”.

Wśród artystów, którzy otrzymali tę nagrodę są: Kirk Franklin (1999, 2003), Yolanda Adams (2006), Mary Mary (2009), BeBe & CeCe Winans (2006),

NAACP Image Awards – nagrody przyznawane od 1970 roku, corocznie, przez National Association for the Advancement of Colored People, by uhonorować niebiałoskórych ludzi filmu, telewizji, muzyki i literatury.

Podobnie jak w przypadku innych nagród, w tym Oscarów lub Grammy, NAACP wręcza statuetki w 35 kategoriach, których zwycięzcy wybierani są poprzez głosowanie wszystkich członków organizacji.

Albumy i to nie wszystkie:

1960: „Steal Away To Jesus” (Peacock Records) 45 single

1964: Family Circle (Peacock)PLP 114

1965: A Bright Side (Peacock)PLP 121

196?: Live At Music Hall(Peacock) PLP 134

1966: Presenting The Untouchable (Peacock) PLP 151

1972: „Mighty Clouds Of Joy Live (At The Apollo)

1973: The Best Of The Mighty Clouds Of Joy (Peacock/ABC) (Reissue-MCA)

1974: It’s Time (Dunhill/ABC)

1975: Kickin (ABC)

1977: The Truth Is The Power (ABC) (Reissue-Myrrh)

1977: Live And Direct (ABC)

1978: The Very Best Of The Mighty Clouds Of Joy (ABC)

1979: Changing Times (Epic/CBS)

1980: Cloudburst (Myrrh/CBS)

1982: Request Line (Myrrh/Word)

1983: Sing and Shout (Myrrh/Word)

1989: Night Song (Word)

1990: Pray For Me (Live) (Word)

1995: Power (Intersound)

1996: Live In Charleston (Live) (Intersound)

1999: It was You (Light Records)

2002: I Want to Thank You (EMI Gospel)

2002: 20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of the Mighty Clouds of Joy (MCA/Peacock)

2005: In The House Of The Lord: Live In Houston (EMI Gospel)

2007: Movin (EMI Gospel)

2010: At The Revival (EMI Gospel)

2011: 50 Year Celebration (EMI Gospel)

2013: All That I Am Chapter 1 (MCG Records)