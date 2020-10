The Gettys nagrali album „Evensong”, który wspina się na szczyt listy Billboard

The Gettys to urodzeni w Irlandii twórcy współczesnych hymnów, Keith & Kristyn Getty. Właśnie wydali swój najbardziej jak dotąd uznany album – „Evensong: Hymns and Lullabies at the Close of Day”. Płyta ta ma swój początek w myślach, pieśniach i modlitwach, których Gettysowie sami używają na zakończenie dnia z własną rodziną. Projekt ten zawiera mieszankę kołysanek i hymnów, które pomagają zarówno rodzinom, jak i poszczególnym osobom oczyścić umysł i pocieszyć serce.

Szerokie uznanie

Znani z inspirujących hymnów śpiewanych na całym świecie, takich jak „In Christ Alone”, „Speak O Lord” czy „Christ Our Hope in Life and Death”, Gettysowie nie po raz pierwszy zdobyli szerokie uznanie wśród osób spoza świata muzyki chrześcijańskiej. W 2018 roku Keith Getty otrzymał OBE (Order Imperium Brytyjskiego) od Jej Wysokości Królowej Elżbiety II za wkład w muzykę i współczesne pisanie hymnów.

Gettysowie często pojawiali się na scenach wielu najznamienitszych miejsc na świecie, takich jak Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Kennedy Center, Grand Ole Opry i wielu innych, występując dla wypełnionych hal. Dodatkowo, Gettysowie byli obecni w najlepszych mediach, takich jak CBS Sunday Morning, Fox News, Public Television, BBC, Atlantic i USA Today. Szacuje się, że każdego roku pieśni duetu śpiewa ponad 100 milionów ludzi w kościołach na całym świecie. Niedawno też zorganizowali oni największą na świecie konferencję dla pastorów i muzyków na całym świecie.

Ponadczasowy album zespołu The Gettys

W tygodniu swojego debiutu, najnowszy album The Gettys „Evensong” znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów w kategorii „Album dla Dzieci”, prześcigając po raz pierwszy królującą od 36 tygodni historyczną ścieżkę dźwiękową do Disney’owskiego „Frozen 2” jako najpopularniejszy projekt dziecięcy w Stanach Zjednoczonych. Ale, jak twierdzi Keith Getty, „to dzieło jest czymś o wiele więcej niż tylko projektem dla dzieci. Od naszych najmłodszych lat aż po starość, hymny i piosenki, które śpiewamy, są jednymi z naszych najbliższych towarzyszy, kształtującymi nasz sposób myślenia o życiu, o Bogu, o nas samych i o innych. Chcieliśmy stworzyć ponadczasowy album, wraz z którym nasze dzieci będą mogły się z wdziękiem zestarzeć, a który ludzie w każdym wieku będą mogli wykorzystać jako sposób na ponowne skupienie umysłu i serca pośród zgiełku życia. Ten projekt jest przeznaczony dla całej rodziny.”

Kristyn Getty, która utwierdziła ten projekt jako sposób na upamiętnienie pieśni i modlitw, które ona i Keith śpiewali własnym dzieciom, była zachwycona słysząc o powszechnej akceptacji tego projektu. „W tych niepewnych czasach potrzeba spokojnej kontemplacji i skupienia się na Słowie Bożym jest dla chrześcijan na całym świecie ważniejsza niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że te pieśni pomogą ludziom zaufać Panu i Jego obietnicom; uwolnić obciążony umysł, uspokoić niespokojne serce i skierować nas ku prawdziwemu pokojowi w Chrystusie”.

Współpraca

Projekt ten reprezentuje również zażyłą współpracę pomiędzy Gettysami a wybitnymi artystami muzyki country, bluegrassu i klasyki, wskazuje na to współpraca z takimi wykonawcami jak Vince Gill, Heather Headley, Ellie Holcomb, Sierra Hull, Deborah Klemme, Sandra McCracken i Skye Peterson.

Producent albumu, Ben Shive, był w stanie zebrać nagrania od każdego muzycznego współpracownika i po mistrzowsku stworzyć projekt łączący brzmienie celtyckie, folkowe, bluegrassowe, klasyczne i amerykańskie, z którego Gettysowie stali się znani na całym świecie.

