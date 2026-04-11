„The Chosen” ustala datę premiery 6. sezonu, planuje kinowe zakończenie

Prime Video i 5&2 Studios ogłosiły, że długo oczekiwany szósty sezon serialu „The Chosen” będzie miał swoją premierę 15 listopada w ramach hybrydowej premiery, obejmującej zarówno transmisję strumieniową, jak i finałowy odcinek w kinach.

W dniu premiery zostaną udostępnione pierwsze trzy odcinki tego sześcioodcinkowego sezonu, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do 6 grudnia, wyłącznie na platformie Prime Video. Finał nie będzie częścią początkowej dystrybucji streamingowej, a zamiast tego zaplanowano jego globalną premierę kinową wiosną 2027 roku w wielu językach.

Twórca Dallas Jenkins powiedział wcześniej „The Christian Post”, że szósty sezon koncentruje się na ostatnich godzinach życia Jezusa, ukazując wydarzenia prowadzące do ukrzyżowania z perspektywy Jego naśladowców oraz tych, którzy się Mu sprzeciwiają.

„Sezon 6 to urzeczywistnienie tego, co powiedział Jezus: ‘Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie’” — powiedział Jenkins. „Jezus, Bóg wcielony, wyraził, że Jego własną wolą mogłoby być uniknięcie ukrzyżowania, a jednak dobrowolnie wybrał poddanie się. Jeśli był gotów przejść przez to, choć mógł tego uniknąć, to nasze problemy są przy tym znacznie mniejsze. Chcę iść w Jego ślady”.

Oficjalny opis zapowiada moment narastającego napięcia, gdy przywódcy religijni, władze rzymskie i uczniowie interpretują rozwijające się wydarzenia na skrajnie różne sposoby.

„Wszyscy znają podstawy tej części historii, ale nie każdy wie, dlaczego doszło do ukrzyżowania i jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce w ciągu tych 24 godzin” – powiedział Jenkins w oświadczeniu. „Zrozumieliśmy, że ta historia zasługuje nie tylko na sezon serialu telewizyjnego, ale także na samodzielne, pełnometrażowe wydarzenie kinowe. Napisaliśmy i nakręciliśmy to wszystko z tą myślą”.

Jonathan Roumie powraca jako Jezus, obok Shahara Isaaca w roli Piotra, Parasa Patela jako Mateusza, Elizabeth Tabish jako Marii Magdaleny i Noaha Jamesa jako Andrzeja. W obsadzie zespołowej znaleźli się także George H. Xanthis, Abe Bueno-Jallad, Vanessa Benavente, Luke Dimyan, Richard Fancy, Paul Ben-Victor i Andrew James Allen.

Gdy serial, który rozpoczął się jako projekt finansowany społecznościowo, zbliża się do swoich finałowych rozdziałów w ramach planowanych łącznie siedmiu sezonów, członkowie obsady wcześniej opowiadali CP, jak ta droga była zarówno emocjonalna, jak i przemieniająca.

Patel, odnosząc się do swojego wcielenia w Mateusza, opisał to doświadczenie jako „słodko-gorzkie”, zwracając uwagę na znaczenie zbliżania się do końca tej historii.

„Zawsze lubię myśleć o Mateuszu. Czy byłby na to gotowy?” — powiedział Patel, dodając, że ta rola pogłębiła jego rozumienie człowieczeństwa Jezusa i Jego celu.

„To, co naprawdę przemawia do mnie w Jezusie, to człowieczeństwo, jakie przedstawia serial, Jego poczucie humoru, Jego miłość, Jego troska” – powiedział Patel. „Ten człowiek sprawił, że Mateusz poczuł się dostrzeżony. Dał mu poczucie wartości. Dał mu cel. Mam nadzieję, że zainspiruje to ludzi, którzy szukają własnego celu”.

Dodał: „Pod wieloma względami czuję, że zostałem do tego wybrany”.

Inni członkowie obsady podzielili podobne odczucia dotyczące wpływu serialu i jego globalnej widowni.

„Naprawdę się kochamy” — powiedział Noah James. „Mam tylko nadzieję, że będziemy mogli robić takie rzeczy cały czas, aby nawet kiedy serial się skończy, nadal być obecni w swoim życiu. … Zbliżamy się do ostatniej prostej. I sprawimy, że będzie najlepsza ze wszystkich”.

Giavani Cairo, który gra Tadeusza, powiedział, że serial zbiegł się z czasem odnowienia jego wiary. Patrząc w przyszłość, aktor powiedział, że szczególnie nie może się doczekać, by zobaczyć, jak w siódmym sezonie zostanie ukazane zmartwychwstanie.

„‘The Chosen’ pojawiło się wtedy, gdy moja wiara zaczęła się odnawiać po raz pierwszy od bardzo dawna” — powiedział. „Dało mi poszerzoną rodzinę. To są moi bracia i siostry na całe życie”.

„Bardzo mnie interesuje, jak to będzie wyglądało” — powiedział. „Nie wiem, jak oni to zrobią, ale nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. To będzie poruszające”.

Serial nadal poszerza swój globalny zasięg. Wcześniej w tym roku „The Chosen” ustanowił rekord Guinnessa jako najczęściej tłumaczony sezon serialu streamingowego. Come and See, organizacja non profit wspierająca dystrybucję serialu, dąży do przetłumaczenia i zdubbingowania serialu na 600 języków, obejmując w ten sposób około 95% populacji świata.

Piąty sezon, „The Chosen: Last Supper”, jest obecnie dostępny w Prime Video.

Autorstwa Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post