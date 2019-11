The Brooklyn Tabernacle Choir zajmuje 1 miejsce ze swoim albumem „I am Reminded”

The Brooklyn Tabernackle Choir to grupa muzyczna, która zdobyła już sześć nagród Grammy. Ich nowy projekt, I Am Reminded, znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Current Gospel Albums.

Płyta z jedenastoma piosenkami jest trzydziestą w ciągu ich ponad czterdziestoletniej działalności. W eklektycznym zbiorze hymnów możemy usłyszeć dynamiczne, pełne emocji solówki Nicole Binion. Śpiewa tam także indonezyjski lider uwielbień, Sidney Mohede, obserwowany na Twitterze przez milion osób. Usłyszymy również duet Shane & Shane, który wnosi dużo ciepła i harmonii.

Wśród piosenek z nowej płyty I am Reminded usłyszymy porywający i pełen uczuć singiel radiowy, „God Surprised Me”, z pięknym głosem Pam Pettway. Album został już odsłuchany internetowo ponad 300 tys. razy i zdobył ponad 1.2 miliona reakcji na mediach społecznościowych. Znalazł się także na drugim miejscu w rankingu Billboard Top Gospel Albums, który bierze pod uwagę dane dotyczące sprzedaży, odsłuchiwania w internecie i zainteresowania stacji radiowych.

Carol Cymbala założył liczącą obecnie 300 głosów grupę w 1973. Wtedy zespół składał się z dziewięciu członków. Niesamowite dziedzictwo grupy to 6 nagród Grammy, siedem nagród Dove, cztery pierwsze miejsca na listach Billboard i ponad cztery miliony sprzedanych płyt. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii zespołu, warto zajrzeć na ich stronę internetową: www.brooklyntabernacle.org.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat