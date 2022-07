The Booth Brothers – Still

„Still” to pierwsza płyta „The Booth Brothers” z Paulem Lancasterem jako członkiem Booth Brothers! Wspaniałe umiejętności Paula pozwalają na kontynuację znaku firmowego „Harmonia Booth Brother”. Ta kolekcja piosenek wnosi coś nowego, w tym „Down by the River”, która odsłania zupełnie inną stronę Ronniego, Michaela oraz Paula.

Piosenka „Still”

Piosenka „Still” jest bardzo pocieszająca dla każdego, kto doświadczył zmiany w swoim życiu za sprawą Jezusa. Przypomina nam, że Bóg zasiada na swoim tronie i ma swój cel. On jest, On był i On będzie! Rodzina Collingsworth dołączyła do braterskiego trio. Wykonała z dumą piosenkę, w stylu hymnu: „Jesus Saves”, która prezentuje Pawła. Stała się ona już piosenką, o którą ludzie często prosili podczas koncertów.

Muzyka gospel

Całe braterskie trio kocha muzykę gospel, wierzą, że porusza ona duszę, dodaje otuchy i nadziei na przyszłość. The Booth Brother śpiewając, usługują publiczności, słowem oraz wypełniają Boże powołanie w swoim życiu.

Dzieciństwo

Ron Booth Sr. Ojciec Ronniego i Michaela zanurzył swoich synów w muzyce Southern Gospel, kiedy śpiewał z Rebel’s Quartet oraz innymi zespołami muzycznymi. W 1998 roku mogli śpiewać wraz ze swoim ojcem w „Ron Booth and the Booth Brothers”. Później ich ojciec umarł, a bracia zmienili nazwę grupy i kontynuowali ją jako „The Booth Brothers”. Aktualnie są bardzo oddani muzycznej doskonałości, oraz mają pragnienie, by wpływać na serca słuchaczy ich muzyki. To trio indywidualnie i zbiorowo otrzymało wiele nagród w tym Song of the Year, Album of the Year, Trio of the Year, Male Group of the Year, Best Live oraz inne. Grupa wszelki honor i chwałę przypisuje nie sobie, lecz Bogu.

Na płycie:

Faith Keeps Walking

Happy Rhythm

Still

Dirt On My Hands

I Am The Word

Touch Of The Master’s Hand

Whenever I Speak His Name

Down By The River

Wildflower (Vicki’s Song)

Jesus Saves

Autor: Agata Geronin

