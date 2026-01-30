Thalles Roberto i jego album Dios Me Ama

Thalles Roberto (Thalles Roberto da Silva), urodzony 8 listopada 1977 roku w Passos, w stanie Minas Gerais, należy do grona najbardziej wpływowych twórców współczesnej brazylijskiej muzyki chrześcijańskiej. Jego droga do rozpoznawalności nie była jednak prosta ani oczywista.

Wychowany w chrześcijańskim domu – jego ojciec był pastorem – w młodości oddalił się od wiary. Przez kilka lat funkcjonował w środowisku muzyki świeckiej, pracując jako muzyk sesyjny i wspierający znane brazylijskie zespoły, takie jak Jota Quest czy Jammil e Uma Noites. Był to jednocześnie okres głębokiego kryzysu osobistego, naznaczony uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, które trwało około siedmiu lat. Przełom nastąpił w 2009 roku, kiedy Thalles powrócił do chrześcijaństwa i postanowił całkowicie poświęcić swoją twórczość służbie Bogu.

Owocem tego duchowego zwrotu był album Na Sala do Pai, który szybko przyniósł mu ogólnokrajową popularność w Brazylii. Utwory takie jak „Deus da Minha Vida” czy „Arde Outra Vez” stały się rozpoznawalnymi hymnami współczesnego uwielbienia. Styl Thallesa wyróżnia dynamiczne połączenie pop-rocka, soulu i klasycznego gospel, co pozwoliło mu dotrzeć nie tylko do środowisk kościelnych, lecz także do szerszej, zróżnicowanej publiczności.

„Dios Me Ama” – przesłanie dla świata hiszpańskojęzycznego

W maju 2015 roku artysta zaprezentował swoją drugą produkcję w języku hiszpańskim – album Dios Me Ama. Płyta odegrała istotną rolę w popularyzacji jego twórczości wśród słuchaczy hiszpańskojęzycznych. Znalazły się na niej hiszpańskie wersje jego największych portugalskich utworów, przygotowane przez Josué del Cida.

Album wyróżnia się kilkoma kluczowymi elementami. Tematycznie koncentruje się na obrazie syna marnotrawnego i pragnieniu powrotu do domu Ojca, akcentując przesłanie bezwarunkowej, niezmiennej miłości Boga wobec człowieka mimo jego słabości i upadków. W tytułowym utworze „Dios Me Ama” gościnnie wystąpił Danilo Montero, co nadało kompozycji dodatkową głębię i siłę wyrazu. Obok piosenki tytułowej na płycie znalazły się m.in. „En La Casa Del Padre”, „Arde Otra Vez” oraz „Escrita por el Dedo de Dios”.

Ciekawostką pozostaje fakt, że pierwotna wersja utworu „Dios Me Ama” została skomponowana z wykorzystaniem jedynie dwóch podstawowych akordów – A-dur (LaM) i D-dur (ReM). Dopiero w wersji studyjnej utwór zyskał bardziej rozbudowaną harmonię.

Kontrowersje i krytyczne spojrzenie

Mimo ogromnego sukcesu komercyjnego twórczość Thallesa Roberto bywa przedmiotem krytycznych analiz. Niektórzy badacze i publicyści wskazują na obecność tzw. „ducha kapitalistycznego” w jego muzyce gospel, zarzucając jej nadmierny indywidualizm oraz obraz Boga jako kogoś, kto ma przede wszystkim spełniać ludzkie potrzeby i pragnienia materialne.

Dodatkowe kontrowersje wywołała wypowiedź artysty z 2015 roku, w której określił siebie jako „powyżej średniej”, sugerując, że w świecie muzyki gospel działa wielu „słabych” wykonawców. Słowa te spotkały się z ostrą reakcją środowiska i doprowadziły do chwilowego kryzysu wizerunkowego. Thalles ostatecznie publicznie przeprosił, a z czasem odzyskał zaufanie słuchaczy, kontynuując intensywną działalność koncertową w Brazylii i całej Ameryce Łacińskiej.

Najnowsze osiągnięcia

Dynamiczny rozwój kariery artysty potwierdziło jego zwycięstwo podczas Latin GRAMMY 2024. Thalles Roberto zdobył nagrodę w kategorii „Najlepszy Album Chrześcijański w Języku Portugalskim” za projekt Deixa Vir Volume 2 (Ao vivo). W przemówieniu dziękczynnym podkreślił rolę Boga, rodziny oraz zespołu produkcyjnego, umacniając swoją pozycję jako jednego z najważniejszych głosów współczesnej muzyki chrześcijańskiej w Ameryce Południowej.

