Terroryści zaatakowali wiele kościołów w Syrii

W niedzielę około godziny 17:00 doszło do ataku terrorystycznego w kościele Mar Elias w Damaszku. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do wiernych, a następnie zdetonował kamizelkę z materiałami wybuchowymi. Do godziny 22:00 potwierdzono śmierć co najmniej 20 osób, a ponad 50 zostało rannych. Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że sprawca był powiązany z tzw. Państwem Islamskim, choć organizacja ta nie przyznała się do przeprowadzenia ataku.

W tym samym czasie zaatakowano również inne kościoły w Syrii, w tym klasztor Deir Ibrahim al-Khalil, gdzie doszło do samobójczego zamachu bombowego, oraz kościół Matki Bożej, w którym podłożono ładunki wybuchowe. Były to pierwsze tego rodzaju ataki na kościoły w Damaszku od grudnia, kiedy obalono Baszara al-Assada.

Inf. za All Arab News