Terroryści z plemienia Fulani zabili 20 chrześcijan w Nigerii

Uzbrojeni napastnicy określani jako „terroryści Fulani” zaatakowali w czwartek wieczorem (9 kwietnia) wieś Mbwelle w środkowej Nigerii, zabijając co najmniej 20 chrześcijan – informują mieszkańcy.

Do ataku doszło około godz. 21 w pobliżu miasta Bokkos w stanie Plateau. Według relacji świadków wśród ofiar są m.in. członkowie jednej rodziny oraz starszy kościoła Iliya Mangut Dakus. Wiele osób zostało rannych, a część mieszkańców uznaje się za zaginionych.

Mieszkańcy określają zdarzenie jako „niesprowokowany atak terrorystyczny” i apelują o pomoc oraz modlitwę. Podobne relacje przekazali inni świadkowie, potwierdzając liczbę ofiar.

Do kolejnego ataku doszło 3 kwietnia w południowej części miasta Jos, gdzie uzbrojeni pasterze Fulani zabili trzech chrześcijan. Napastnicy przybyli na motocyklach i zaatakowali wieczorem w Wielki Piątek, pogrążając lokalną społeczność w żałobie.

Według mieszkańców region doświadcza narastającej fali przemocy – w ciągu pięciu miesięcy w okolicach Jos odnotowano ponad osiem masowych pochówków ofiar podobnych ataków.

Policja poinformowała o wzmocnieniu patroli oraz wprowadzeniu zakazu nocnego wypasu i wydobycia surowców, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Z danych organizacji Open Doors wynika, że Nigeria pozostaje najniebezpieczniejszym krajem dla chrześcijan – między październikiem 2024 a wrześniem 2025 r. zginęło tam 3490 osób z powodu wiary, co stanowi 72 proc. takich przypadków na świecie.

Eksperci wskazują, że część bojowników Fulani przyjmuje radykalną ideologię islamistyczną i stosuje taktyki podobne do Boko Haram czy ISWAP. Liderzy chrześcijańscy podkreślają, że ataki w tzw. Pasie Środkowym Nigerii mają również podłoże konfliktu o ziemię i zasoby.

Przemoc rozszerza się także na południe kraju, a w północno-zachodniej Nigerii pojawiła się nowa grupa dżihadystyczna Lakurawa, powiązana z siecią Al-Kaidy.

Źródło opr.: Morning Star News