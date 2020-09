Teorie spiskowe zagrożeniem dla kościoła jak np. QAnon

Chrześcijańscy liderzy sprzeciwiają się teorii spiskowej znanej jako QAnon, twierdząc, że ruch dąży do infiltrowania kościoła za pomocą swoich niepokojących przekonań.

Według BBC QAnon zaczęło się formować w 2017 r. wokół udzielającej się w Internecie osoby, która twierdziła, że ma dostęp do ściśle strzeżonych informacji związanych z amerykańskim rządem.

Tajemnicza osoba publikuje zagadkowe wiadomości na forum 4chan i twierdzi, że bezpośrednio bierze udział w tajnych śledztwach politycznych.

Wyznawcy teorii spiskowej wierzą, że Donald Trump i urzędnicy wojskowi pracują nad ujawnieniem „państwa w państwie” złożonego z pedofilów powiązanych z show-biznesem, mediami i Partią Demokratyczną.

Od swojego powstania trzy lata temu teoria przyciągnęła zwolenników, którzy szukają wyjaśnień, aby połączyć ze sobą ostatnie wydarzenia ze świata.

Liderzy kościołów twierdzą, że teoria staje się coraz popularniejsza w ich zgromadzeniach, jako że niektórzy wierzący zaczynają szukać prawdy w QAnon zamiast w Biblii.

Mark Fugitt, starszy pastor w kościele baptystycznym Round Grove w Missouri, powiedział w rozmowie z Religion News Service (RNS), że lista omawianych teorii jest długa i wciąż rośnie.

– Nie jest tak, że widzi się to tylko raz – powiedział Fugitt. – Kiedy ktoś coś opublikuje, zobaczy się to pięć czy dziesięć razy. To zjawisko staje się coraz bardziej nasilone.

Jon Thorngate, pastor z LifeBridge w Wisconsin, powiedział, że członkowie kościoła udostępnili na Facebooku krótki film zatytułowany „Plandemia” („Plandemic”), który przedstawia koronawirusa jako taktykę umożliwiającą urzędnikom rządowym bogacenie się.

Thorngate powiedział w rozmowie z RNS, że obecna fascynacja teoriami spiskowymi (konspiracyjnymi) narodziła się z braku zaufania do ludzi u władzy, co może doprowadzić nawet do zdyskredytowania najważniejszego duchowego autorytetu – Jezusa Chrystusa.

Powiedział, że punkt widzenia wielu osób zmienił się; niektórzy myślą: „Będę korzystał z kościoła jeśli chodzi o to, co mi się tam podoba, a ignorował go w kwestiach, które mi się nie podobają. Tak znajdę swoją prawdę”.

– Właśnie to nas niepokoi, tak naprawdę teraz nic nie wydaje się autorytatywne – dodał Thorngate.

Pastor Jared Stacy z kościoła baptystycznego Spotswood w Virginii dodał, że popularyzacja teorii spiskowej w jego kościele ma wpływ na młodszych członków.

– Boję się, że to doprowadzi do tego, że kolejne pokolenia odrzucą Jezusa – powiedział Stacy. – Że nie będziemy w stanie oddzielić narracji odzyskania kraju od narracji królestwa Jezusa.

Jak mówi pastor Jeb Barr z First Baptist Church w Teksasie, teorie spiskowe „są niesamowicie rozpowszechnione i stają się coraz gorsze” w kościołach działających online.

Autor książek i pastor Joe Karter z kościoła McLean Bible Church w Virginii twierdzi, że QAnon nie da się pogodzić z chrześcijaństwem.

W artykule napisanym dla „The Gospel Coalition” Carter stwierdził, zę QAnon to „sekta polityczna i szatański ruch”, który „stwarza zagrożenie dla kościoła na świecie.”

Dru Johnson, dyrektor Centrum Myśli Hebrajskiej (The Center for Hebraic Thought) powiedział, że Biblia mówi o tym, jak chrześcijanie mają odnosić się do teorii spiskowych.

– Diagnoza biblijna, pobudka biblijna w tym przypadku nie oznacza, że mamy bać się tego, że ktoś nas okłamuje – powiedział Johnson. – Chodzi o to, że ktoś zawsze będzie interpretował nasz świat za nas. Musimy skłaniać się ku mądrym praktykom danym nam przez Boga, aby rozróżniać, czego warto słuchać, a czego nie.

Nawet FBI sądzi, że teorie spiskowe jak np. QAnon stanowią nowe zagrożenie związane z terroryzmem wewnętrznym.

Liderzy kościelni, podejmując wyzwanie nauczania swoich zgromadzeń przez Internet, stawiają też czoła nauczaniu członków, jak unikać teorii spiskowych i szukać prawdy w Ewangelii.

– Teorie spiskowe kwitną na pewnym rodzaju cynizmie, który mówi: „Widzimy inną rzeczywistość, której nikt poza nami nie dostrzega” – powiedział pastor Stacy. – Paweł mówił, aby poddawać myśli w posłuszeństwo Bogu, a odnoszenie się w odpowiedni sposób do teorii spiskowych to część tego zadania.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News