Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków. Zwierzęta opowiadają historie biblijne. Piękna pozycja dla dzieci. Dzień Dziecka to tylko jedna z wielu okazji aby ją komuś podarować.

Fragment książki:

Lew Simba ponownie otworzył oczy, ale pozostał w pozycji leżącej.

–Ćwirku – powiedział, wzdychając – jesteś tak samo gadatliwy, jak twój dziadek, ale zapewne długo jeszcze nie będziesz tak mądry jak on. Dam ci jedną dobrą radę: schodź tuptakom z drogi! Wyglądają na godnych litości i słabych – i w pewnym stopniu tacy właśnie są – lecz jednocześnie potrafią być bardzo niebezpieczni.

Simba zmarszczył nos, jakby poczuł jakiś nieprzyjemny zapach.

–Tuptaki – dodał tajemniczo – to dziwne istoty. Strzeż się ich, Ćwirku!

Czy Teofil Ćwirek powinien posłuchać rady lwa? To przecież jeszcze całkiem mały wróbelek. Ale tak mały, za jakiego uważa go jego mama, nie jest już od dawna. A już na pewno nie jest głuptasem. Step zna w każdym razie doskonale. A poza tym, co może się stać komuś, kto potrafi latać? Ćwirek postanawia zgłębić tajemnicę tuptaków.

Tak rozpoczyna się przygoda, która zaprowadzi wróbelka aż na krańce stepu i w której nie raz będzie się musiał wykazać wielką odwagą i użyć wszystkich sił i całej mocy swego wróbelkowego rozumu.

Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków to historie biblijne opowiedziane z niezwykłej perspektywy stepowych zwierząt, pełne napięcia i humoru. Przyprawiają one dzieci o wzruszenie i radosne bicie serduszka, gdy wraz z Ćwirkiem dowiadują się od groźnego lwa, dlaczego ludzie opuścili Raj (Rdz 1-2), gdy żaba opowiada o niesamowitej walce jej plemienia z egipskim faraonem (Wj 7,26-28, 11-13), a bawół – o przedziwnych narodzinach Zbawiciela w stajence (Mt 1,18-2,23), gdy kos radośnie zaśpiewa o poranku (J 20,1-18, Ap 21,1-5).

Dane techniczne:

Autor: Rudolf Horn, Ingrid i Dieter Schubert

Wydanie:pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2005

Wydawca oryginału: R. Brockhaus Verlag

Format: 165 x 240 mm

Oprawa: twarda, lakierowana, szyta

Liczba stron: 276

ISBN: 83-7146-228-X

