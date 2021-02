„Ten świat stracił światło w ciemności”: umiera chrześcijański piosenkarz Carman

Zmarł pionierski, chrześcijański artysta muzyczny, Carman Licciardello, znany fanom jako Carman.

Zgodnie z ostatnią informacją na jego stronie na Facebook’u, Carman zmarł we wtorek 16 lutego w szpitalu Las Vegas Nevada, po walce z serią komplikacji po operacji przepukliny rozworu przełykowego przepony.

Carman, członek Gospel Music Hall of Fame założonej przez Gospel Music Association, 19 stycznia w czasie pobytu w szpitalu skończył 65 lat.

Jak podawało CBN News pod koniec stycznia, piosenkarz przeszedł operację przepukliny, po której nastąpił nagły, zagrażający życiu kryzys, obejmujący krwawienie wewnętrzne, niewydolność organu, w końcu zapalenie płuc.

Zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór

W 2013 roku, u Carmana zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór o nazwie szpiczak mnogi. Muzyk przez kilka lat czuł się dobrze, aż w zeszłym roku rak wrócił. Powiedział jednak, że nie przestanie walczyć i planuje trasę koncertową.

W pierwszej połowie lutego, zespół Carmana napisał na jego stronie na Facebook’u: „Z powodu długiej walki z rakiem i jej wpływu na ciało, jego odbicie się z tego stanu przebiega wolniej, niż by chciał. Jest wdzięczny za całą troskę i modlitwy, jakie ku niemu posyłacie”.

16 lutego, informując o śmierci Carmana, jego menadżer Matt Felts powiedział: „Ten świat stracił światło w ciemności, ale dzisiaj Carman na własne oczy zobaczył owoc swoich wysiłków”.

Carman był nie tylko ikoną muzyki chrześcijańskiej, ale też natchnionym ewangelistą, który przez swoją wieloletnią służbę doprowadził do Chrystusa dziesiątki tysięcy dusz.

Dwukrotny laureat nagrody GRAMMY i chrześcijański artysta muzyczny Jason Crabb powiedział: „Nigdy nie będzie kolejnego Carmana. Jego występ był pierwszym koncertem współczesnej muzyki chrześcijańskiej, na jakim w życiu byłem. Nigdy nie zapomnę, jak razem z grupą młodzieży poszedłem na Stadion Miejski Robertsa w Evansville w Indianie; chyba każda grupa młodzieżowa szła go zobaczyć. Ustalał trendy i był pionierem, mającym wizję wpływu na publiczność przez przełomową muzykę i opowiadanie historii przy pomocy wspaniałych, filmowych wideoklipów, a wszystko w jednym celu: by wskazywać ludziom Jezusa. Wiem, że są dzisiaj miliony, które przyjęły Chrystusa na jednym z jego koncertów. Jako dzieciaki, pamiętam, że ja i moi przyjaciele graliśmy jego piosenkę 'The Champion'. Dzięki niemu bycie chrześcijaninem było fajne. Za milion lat nigdy bym nie pomyślał, że 25 lat później poznam tego człowieka i nazwę go swoim przyjacielem. Carman, będzie nam ciebie brakować, ale wiem, że znowu się zobaczymy”.

Jay DeMarcus, członek grupy Rascal Flatts opowiada

Jay DeMarcus, członek grupy Rascal Flatts i właściciel wytwórni muzyki chrześcijańskiej Red Sreet Records, również podzielił się refleksjami o wpływie Carmana:

„Carman i ja byliśmy kolegami z wytwórni Benson Records na początku lat 90., gdy grałem w East to West, i razem jeździliśmy w trasę. Neal i ja byliśmy w jego programie TBN 'Times Two'. Na zawsze zostawi swój ślad na muzyce chrześcijańskiej piosenkami takimi jak m.in. 'Champion', 'Radically Saved' i 'Revival in the Land', które pozostaną ponadczasowe. Sceniczne występy Carmana nie miały sobie równych, oglądanie go było inspirujące. Był wytrawnym zawodowcem i byłem dumny, że mogę nazywać go swoim przyjacielem. Trudno wysondować, jak wiele milionów zostało przyprowadzonych do Chrystusa przez jego muzykę i służbę. Będzie nam go brakować i nigdy o nim nie zapomnimy”.

W ciągu dekad, Carman otrzymał dziesiątki znaczących tytułów i nagród, aż w 2018 roku został zaproszony do GMA Gospel Music Hall of Fame.

Carman podobno jest rekordzistą świata pod względem największej publiczności, jaka oglądała występ indywidualnego artysty chrześcijańskiego. To rekord ustalony podczas największego koncertu na stadionie teksańskim, na którym zebrało się ponad 71 tysięcy fanów. W Chattanooga w Tennessee, piosenkarz poprowadził w uwielbieniu ponad 80 tysięcy fanów.

Po diagnozie choroby nowotworowej w 2013 roku, Carman dostał od lekarzy 3-4 lat życia. Kilka lat temu gościł w programie CBN „The 700 Club”, w którym rozmawiał o swoich problemach zdrowotnych.

Autor: Benjamin Gil

Źródło: CBN News