Teledysk Phila Wickhama „Homesick For Heaven”

4 czerwca nominowany do nagrody GRAMMY i wielokrotnie platynowy artysta muzyki współczesnej, Phil Wickham, prezentuje oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla „Homesick For Heaven”. Utwór ten maluje piękny obraz tęsknoty za czasem spędzonym w niebie. Posłuchajcie „Homesick For Heaven”, napisanej wspólnie z Jonathanem Smithem.

„Przez lata napisałem kilka piosenek o niebie, ale „Homesick for Heaven” jest chyba tą, która porusza mnie najbardziej” – wyznaje Phil Wick ham.

W tym roku Phil Wickham wydał nową płytę, która zyskała popularność na platformach społecznościowych, serwisach streamingowych i chrześcijańskich stacjach radiowych. Jego pierwszy singiel, „The King Is In The Room”, był jego największym debiutem w dotychczasowej karierze. W zeszłym miesiącu artysta pobił swój rekord, wydając drugi singiel „What An Awesome God”. Po dwóch debiutanckich utworach, które znalazły się w pierwszej piętnastce chrześcijańskiej listy przebojów, „Homesick For Heaven” jest trzecim singlem Wickhama, który pracuje nad jesiennym albumem i wciąż wzbudza emocje związane z nadchodzącymi kawałkami.

Latem Phil Wickham wystąpi podczas trasy Summer Worship Nights Tour z Brandonem Lake’em, która odbędzie się po raz trzeci z rzędu! Ze względu na popularność tej trasy w każdym mieście dostępnych będzie 360 miejsc. Nie będzie złych miejsc na widowni! Dzięki nowym utworom, świeżej scenografii i całkowicie nowej koncepcji wydarzenia, będzie to koncert, którego nie można przegapić.

Jesienią Phil Wickham będzie główną gwiazdą trasy Air1 Worship Now Tour, podczas której odwiedzi 12 aren w całym kraju. Towarzyszyć mu będą Josh Baldwin, Charity Gayle i Benjamin William Hastings, którzy zapewnią niesamowite wrażenia podczas uwielbienia! Pełny harmonogram trasy można znaleźć tutaj.

Źródło: TCB