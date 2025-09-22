Teledysk Pata Barretta „Hard Part Of A Dream”

19 września, nominowany do GRAMMY autor piosenek Pat Barrett zaprezentował oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla „Hard Part of a Dream”. Utwór zapowiada nadchodzący album „I’ve Got A Fire”, którego premiera zaplanowana jest na 3 października. Wydawnictwo ukaże się nakładem wytwórni Bowyer & Bow / CCMG.

„Pięć lat temu nie jestem pewien, czy w ogóle umieściłbym tę piosenkę na albumie. To jeden z tych utworów, które początkowo wydają się przeznaczone wyłącznie dla siebie. Ale piosenki mają dziwną moc – potrafią zakraść się pod skórę i przeniknąć do serca” – mówi Pat Barrett o tej osobistej, pełnej emocji balladzie. – „To właśnie ten utwór grałem najczęściej w domu, wysłałem go największej liczbie osób i to właśnie on wydaje się najbardziej osobisty, by się nim podzielić. Opowiada o wierze w to, że marzenia nie pojawiają się w sercu przypadkowo – i że są warte każdej kropli potu, krwi i łez. Marzyć to najłatwiejsza część… ale zrealizować to marzenie – bez żadnych gwarancji – to właśnie ta trudna strona marzeń.”

Pat Barrett planuje publikację kolejnych utworów z albumu I’ve Got A Fire jesienią i na początku 2026 roku. Artysta towarzyszy Brandonowi Lake’owi w ramach jego trasy koncertowej „King of Hearts Tour”. Widowiskowa arena-tournee rozpocznie się 2 października 2025 roku w Sunrise na Florydzie i obejmie aż 50 występów. Zakończenie zaplanowano na 2 maja 2026 roku w rodzinnym mieście Lake’a – Charleston w Karolinie Południowej.

