Teledyski

Teledysk Noela Robinsona „Amazing Things”

19/09/2025Aktualizowane: 19/09/2025

Dziś (19 września) międzynarodowy lider uwielbienia, autor piosenek i producent Noel Robinson zaprezentował oficjalny teledysk do utworu „Amazing Things”. Kompozycja pochodzi z jego najnowszego albumu Change the Atmosphere i już teraz zyskuje uznanie słuchaczy dzięki przesłaniu pełnemu otuchy: nawet w czasach duchowej pustki i osamotnienia Bóg przynosi życie, uzdrowienie i nadzieję.

„To przypomnienie o mocy Boga, który potrafi przemieniać ludzkie życie. Ewangelia ma moc, by przywracać to, co zniszczone, i czynić wszystko na nowo. My jesteśmy świadectwem Jezusa i Jego zdolności do odkupienia. Nie ma sytuacji, w której byśmy się znaleźli, a której Jezus nie mógłby przemienić i odnowić!” – podkreśla Robinson.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Źródło: TCB

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

19/09/2025Aktualizowane: 19/09/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Nowy album Phila Wickhama „Song Of The Saints”

13/09/2025

Matt Redman zapowiada premierę nowego albumu „Life & Breath”

26/08/2025
I've Got A Fire

Pat Barrett – I’ve Got A Fire

21/08/2025
Honest Conversations

Katy Nichole wydaje swój drugi album „Honest Conversations”

20/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button