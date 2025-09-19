Teledysk Noela Robinsona „Amazing Things”

Dziś (19 września) międzynarodowy lider uwielbienia, autor piosenek i producent Noel Robinson zaprezentował oficjalny teledysk do utworu „Amazing Things”. Kompozycja pochodzi z jego najnowszego albumu Change the Atmosphere i już teraz zyskuje uznanie słuchaczy dzięki przesłaniu pełnemu otuchy: nawet w czasach duchowej pustki i osamotnienia Bóg przynosi życie, uzdrowienie i nadzieję.

„To przypomnienie o mocy Boga, który potrafi przemieniać ludzkie życie. Ewangelia ma moc, by przywracać to, co zniszczone, i czynić wszystko na nowo. My jesteśmy świadectwem Jezusa i Jego zdolności do odkupienia. Nie ma sytuacji, w której byśmy się znaleźli, a której Jezus nie mógłby przemienić i odnowić!” – podkreśla Robinson.

Źródło: TCB