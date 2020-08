Teledysk Natalie Grant „Face To Face”

Natalie Grant, artystka nagrywająca dla Word Entertainment, zadebiutowała przedwczoraj oficjalnym teledyskiem do utworu „Face to Face”. Można go obejrzeć poniżej. Grant wydała swój dziesiąty album studyjny, No Stranger, 25 września 2020 r.

Utwór ten jest jednym z nielicznych, które Grant wydała w przedsprzedaży przed pojawieniem się całego albumu, wraz z utworem tytułowym „My Weapon” i „Praise You”.

„Kiedy myślę o całej tej nowej muzyce, piosenkach, które zaczęliśmy pisać ponad rok temu… Bóg wiedział, że nadejdzie czas, kiedy będziemy ich potrzebować.” – powiedziała Grant w mediach społecznościowych.

