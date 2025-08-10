Teledysk Michaela W. Smitha „Your Love Is A Flood”

6 sierpnia wielokrotnie nagradzany, multiplatynowy artysta i laureat Grammy, Michael W. Smith, zaprezentował oficjalny teledysk do swojego nowego singla Your Love Is a Flood. To drugi utwór zapowiadający nadchodzący, długo oczekiwany album studyjny, następujący po entuzjastycznie przyjętym Arms Around The Sun.

Piosenka, współtworzona z Jasonem Walkerem, nawiązuje brzmieniem do najbardziej cenionych albumów Smitha, jednocześnie wkraczając w nowoczesne, odważne aranżacje. Utwór zaprasza do wspólnej muzycznej podróży słuchaczy w każdym wieku, czerpiąc z głębokich fundamentów wiary i uwielbienia, które od zawsze wyróżniają twórczość artysty.

— Nad tą piosenką pracowałem od dawna. Wciąż do mnie wracała, bo jej przesłanie jest niezwykle silne. Miłość Boga nie jest strużką, lecz potężną falą, która nas ogarnia, przemienia i wypełnia wszystko. Chciałem, by muzyka to oddawała. Wierzę, że ten utwór niesie uzdrowienie, nadzieję i głębokie pocieszenie dla każdego, kto go usłyszy — podkreśla Smith.

W warstwie lirycznej artysta zaprasza słuchaczy do doświadczenia duchowego przepełnienia:

„Your love is a flood / And I’m dancing in the rain… / Heaven and earth colliding / Open the clouds, I feel it rising up.”

Za produkcję odpowiadają Michael W. Smith, Tedd T, Bryan Todd i Jason Walker. Your Love Is a Flood rozwija wątki znane z Arms Around The Sun, w którym na perkusji zagrał aktor i muzyk Jonathan Roumie (The Chosen, Jesus Revolution), a teledysk nakręcono w Vū Nashville.

Nadchodzący projekt ma być powrotem do korzeni twórczości Smitha — pełnym szczerości, czci i pasji.

Jesienią artysta wyruszy w kolejną część trasy Beyond the Far Horizon Tour, prezentując zarówno nowe utwory, jak i ponadczasowe hity na całym świecie. Tuż po niej rozpocznie swoją coroczną trasę bożonarodzeniową, w tym roku w towarzystwie Amy Grant i CeCe Winans.

Źródło: TCB