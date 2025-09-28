Teledysk Josha Wrighta „I’ll Take You There” z Wendy Moten

Chrześcijański piosenkarz i autor tekstów Josh Wright, powraca na scenę z poruszającym materiałem pełnym wiary, wytrwałości i nadziei. Po przejściu przez głęboką osobistą tragedię i duchowe odrodzenie, Wright przygotowuje się do premiery długo wyczekiwanego debiutanckiego albumu LEAD, który ukaże się 25 lipca. Wśród utworów znajdzie się m.in. „I’ll Take You There” z gościnnym udziałem Wendy Moten – singiel, który trafił już na playlistę Pop and Flow portalu Earmilk. Teledysk do tego utworu właśnie zadebiutował w programie Brand Spankin’ New na platformie PlutoTV w ramach oferty MTV.

„Możliwość ponownego zinterpretowania kultowego utworu z legendarnym producentem, który stworzył wersję, w której się zakochałem — to spełnienie marzeń” – wyznaje Wright. – „Na ten moment czekałem dekadę i jestem głęboko wdzięczny Bogu za szansę pracy z dwoma moimi bohaterami: Keithem Thomasem i Wendy Moten. Ich gotowość, by podzielić się ze mną swoim światowej klasy talentem i cennym czasem – mimo że jestem niezależnym artystą, często działającym przy minimalnym budżecie – to dar, którego nie traktuję lekko. Niewielu jest wokalistów, którzy tak bardzo motywują mnie do dawania z siebie stu procent w studiu, jak Wendy. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym patrzyłem, jak śpiewa z pełnym przekonaniem „I’ll take you there” – w jej wykonaniu brzmi to tak autentycznie, że naprawdę chce się za nią podążać. Pewnej niedzieli, czekając w kolejce na brunch, usłyszałem instrumentalną wersję tego utworu i pomyślałem: Ciekawe, czy Keith Thomas zgodziłby się wyprodukować nową wersję na mój album? Jestem niesamowicie wdzięczny, że odpowiedział twierdząco. Ta współpraca to bez wątpienia prawdziwy dar.”

Keith Thomas i Wendy Moten podzielili się równie entuzjastycznymi komentarzami. Thomas powiedział: „Josh i Wendy – marzenie każdego producenta, mieć ich razem w studiu. Możliwości były nieograniczone! To była świetna zabawa.” Wendy dodała: „To było niesamowite doświadczenie – stworzyć muzyczną magię z utalentowanym Joshem Wrightem i oczywiście jednym z największych producentów wszech czasów, panem Keithem Thomasem. To połączenie nie mogło być lepsze.”

Josh Wright ma już na koncie ponad sześć milionów odtworzeń, udany debiutancki singiel radiowy i doświadczenie w prowadzeniu uwielbienia na całym świecie – od USA po Izrael. Wśród jego dotychczasowych współprac warto wymienić utwór „Still Standing” z zespołem Stars Go Dim oraz dwie uznane wersje „I’ll Take You There” – jedną z Wendy Moten, a drugą z Mr. Talkboxem, znanym ze współpracy m.in. z NSYNC, TobyMaciem i Bruno Marsem przy hicie „24K Magic”.

Artysta występował na jednej scenie z czołowymi postaciami muzyki chrześcijańskiej, takimi jak CeCe Winans, Michael W. Smith, Natalie Grant, Riley Clemmons i Danny Gokey, a także z popularnymi artystami muzyki mainstreamowej, m.in. Jelly Rollem, Brooksem & Dunnem czy Walkerem Hayesem. Jako jeden z 20 najlepszych męskich finalistów 12. sezonu American Idol, Wright wykonał hymn narodowy dla wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Curb Event Center w Nashville. Został również osobiście zaproszony przez przewodniczącego wydziału kompozycji na uczelni Belmont do udziału w otwarciu Nashville Songwriters Hall of Fame jako młody talent reprezentujący przyszłość muzyki chrześcijańskiej u boku Dolly Parton.

Urodzony na małej farmie bydła w Celeste w Teksasie, Josh został po raz pierwszy zauważony dzięki swojemu głosowi już w wieku dwóch lat, śpiewając w lokalnym kościele. Wychowany w muzykalnej rodzinie, w której wieczory wypełniały hymny i południowy gospel, nie poddał się mimo braku formalnej edukacji muzycznej w swojej miejscowości. Samodzielnie uczył się gry na pianinie, śpiewu i pisania piosenek, a następnie ukończył szkołę jako prymus i zdobył dyplom licencjacki z muzyki na Belmont University, gdzie studiował kompozycję i biznes muzyczny, biorąc udział w siedmiu prestiżowych uniwersyteckich showcase’ach.

Droga Wrighta nie była jednak wolna od cierpienia. W wieku 17 lat, zaledwie kilka dni po rozpoczęciu ostatniego roku szkoły średniej, stracił ojca, który przegrał walkę z rakiem. Kilka lat później, gdy jego kariera po American Idol nabierała rozpędu, kolejne tragiczne wydarzenie zatrzymało jego rozwój – w wypadku samochodowym zginął jego młodszy brat Jordan. Wright wycofał się wówczas z muzyki, by przejść proces uzdrowienia i pogłębić swoją wiarę. Wziął udział w Discipleship Ministry School, odbywającym się w salonie CeCe Winans, który później stał się jego domowym kościołem – Nashville Life Christian Church, gdzie dziś pełni rolę jednego z głównych liderów uwielbienia.

Wśród najnowszych osiągnięć Wrighta znajdują się: drugie miejsce w kategorii muzyki chrześcijańskiej w International Songwriting Competition 2022 za utwór „What You Could Do With Me”, synchronizacja piosenki „Christmas Dream” w serialu „The Young and the Restless” oraz tytuł jednego z najlepszych twórców treści w agencji Recapture Livestream – lidera TikToka w USA.

Poza działalnością muzyczną, Wright jest również odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Jest założycielem i CEO The Wright Group – nagradzanego złotymi, platynowymi i diamentowymi wyróżnieniami zespołu zajmującego się nieruchomościami mieszkaniowymi z siedzibą w Nashville. Przez dwa lata pełnił także funkcję przewodniczącego zarządu wspólnoty mieszkaniowej (HOA) w swojej dzielnicy. Dodatkowo odgrywa kluczową rolę w życiu kościoła Nashville Life Christian Church, wspierając jego misję: „Naśladować Jezusa i budować liderów.”

Obecnie mieszkający w Brentwood w stanie Tennessee, Wright z nową pasją kontynuuje pisanie piosenek, prowadzenie uwielbienia i tworzenie muzyki. Jego życie i twórczość niosą przesłanie, że radość to wybór, Jezus jest jedyną odpowiedzią, a doskonała Boża miłość naprawdę usuwa wszelki strach. Z oczami utkwionymi w Bogu i nogami mocno osadzonymi w wierze, Wright wierzy, że najlepsze dopiero przed nim.

Źródło: TCB