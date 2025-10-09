Teledysk do utworu „The Love I Have For You” Coltona Dixona

Dwukrotnie uhonorowany Złotą Płytą, nagradzany artysta COLTON DIXON zaprezentował nowy teledysk do swojego najnowszego przeboju „The Love I Have For You”. Utwór zyskuje coraz większą popularność w amerykańskich stacjach radiowych — w ciągu zaledwie kilku tygodni trafił na anteny ponad 40 rozgłośni, notując obecność w Top 25 zestawienia Mediabase Christian Audience oraz w Top 30 list: Billboard AC Monitored, Billboard Christian Airplay i Mediabase Christian AC. Piosenkę emitują m.in. KLOVE, Family Life Radio, WayFM, KSBJ (Houston, Teksas), SpiritFM (Tampa, Floryda), SOS Radio (Las Vegas, Nevada) oraz Shine.fm (Chicago, Illinois).

Już 9 października Colton Dixon wyruszy w trasę koncertową IGNITE, w towarzystwie Danny’ego Gokeya, Maca Powella i Ryana Ellisa. Trasa obejmie 20 miast w październiku i listopadzie, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

Po tym, jak jego wielki przebój „Build A Boat” uzyskał status Złotej Płyty RIAA, również utwór „MIRACLES” z 2020 roku doczekał się niedawno takiego samego wyróżnienia. Portal PEOPLE.com opisał wzruszającą chwilę, gdy statuetkę wręczyły mu jego córki — bliźniaczki Athens i Dior — przy okazji świętowania ich piątych urodzin.

Oprócz nowej muzyki, Dixon niedawno zadebiutował w świecie luksusowych zapachów. Jego perfumy Desert Rain, stworzone we współpracy z Day Three Fragrances, zostały okrzyknięte „premierą roku” i błyskawicznie się wyprzedały, stając się jednym z najlepiej sprzedających się produktów marki.

Na tym jednak nie koniec — pierwsza książka dla dzieci autorstwa Dixona, zatytułowana BUILD A BOAT, inspirowana jego przebojem nr 1 (również uhonorowanym Złotą Płytą RIAA) oraz jego córkami, właśnie doczekała się trzeciego dodruku. Artysta opisał w niej inspirującą historię dwóch sióstr, które z wiarą i determinacją wyruszają w podróż, by spełnić marzenie o pierwszym rodzinnym psie.

Źródło: TCB