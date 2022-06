TAYA debiutuje długo oczekiwanym albumem solowym

Artystka o światowej renomie TAYA, głos globalnego hymnu „Oceans (Where Feet May Fail), wielokrotnie nagradzanego platynowym certyfikatem RIAA, wydaje długo oczekiwany, debiutancki album długogrający. Dostępny na rynku od 27 maja i zatytułowany pseudonimem piosenkarki, projekt otwiera przed TAYĄ ekscytujący, nowy rozdział na drodze kariery solowej.

Płyta nagrywana w różnych miejscach

Płyta nagrywana w różnych miejscach na świecie składa się z 14 całkiem nowych utworów, napisanych przez TAYĘ razem z producentem Jonem Guerrą. Tworzona w ciągu dwóch lat, przekazuje słowa i melodie artystki, które bezpośrednio odzwierciedlają, kim jest dla niej Jezus. „To oldskulowa płyta pełna historii o wierności Boga, o Jego Królestwie, Jego dobroci i Jego miłosierdziu” – mówi TAYA.

„To mój własny, pierwszy album, dlatego prosiłam Boga o słowo prowadzenia, inaczej nie mogłabym tego zrobić” – dodaje. „Jego odpowiedź brzmiała: ‘JAK MIÓD’. Muzyka miała być słodka, łatwa do przyswojenia, a przenikając w głąb, dzięki Bożej łasce miała uzdrawiać głębokie, wewnętrzne obszary, może nawet rany, o których nie wiedzieliśmy, że potrzebują opatrzenia. Modlę się o to dla każdego, kto jej słucha, niech będzie dokładnie tak, jak On powiedział”.

Album „TAYA”

depcze po piętach trzem wcześniej wydanym, pochodzącym z niego piosenkom: „Getaway”, „All Eyes On You” i obecnemu singlowi radiowemu „For All My Life”, który został już dodany przez SiriusXM i Air1, a do czasu premiery płyty był słuchany na platformach streamingowych na całym świecie ponad 4 miliony razy.

Świat po raz pierwszy usłyszał TAYĘ w nagranym przez UNITED, przebojowym hymnie muzyki uwielbienia „Oceans (Where Feet May Fail)” , który spędził rekordowe 61 tygodni na szczycie listy Billboard’u „Top Christian Songs”. Od tamtej pory, jej głos stał się charakterystycznym wezwaniem do uwielbienia. Śpiewając z UNITED, a także z Hillsong Worship, TAYA przyczyniła się ogromnej popularności tych grup online (ich piosenki słuchano w sieci ponad miliard razy), koncertując na żywo dla ponad 10 milionów słuchaczy w 12 różnych krajach na sześciu kontynentach.

Lista utworów na płycie „TAYA”:

1. In This Place

2. For All My Life

3. All Eyes On You

4. Getaway

5. Lover Of My Soul

6. Canticle (z udziałem Jona Guerry)

7. Mercy

8. Jesus > Everything

9. Carry Me Home

10. Narrow Road

11. Not Ashamed

12. All About Jesus

13. Glory Hallelujah

14. Sorry To Grieve You God

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

