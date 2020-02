Tauren Wells wydaje swoją drugą, oczekiwaną płytę „Citizen of Heaven”

W sobotę 25 stycznia ukazała się druga płyta długogrająca nominowanego do nagród GRAMMY i Billboardu oraz laureata nagrody DOVE, Taurena Wells’a, „Citizen of Heaven”, firmowana przez Provident Label Group. Płyta dostępna jest w wybranych punktach sprzedaży detalicznej i we wszystkich głównych sieciach handlu elektronicznego.

„Citizen of Heaven”, kolejny album po solowym debiucie Well’sa „Hills and Valleys”,

zawiera singiel promocyjny „Like You Love Me”, lansowany obecnie na antenach radiowych. Nowy projekt powstał we współpracy z grupą znakomitych twórców, wśród których znaleźli się: wielokrotny laureat nagród GRAMMY, Kirk Franklin, współtwórca utworu „Millionaire (Good Like That)”; wielokrotni laureaci nagród CMA, trio Rascal Flatts (utwór „Until Grace”); Steven Furtick z Elevation Worship, który wykonuje mówione intro do utworu „Close”; oraz Jenn Johnson z Bethel Music, która wystąpiła w piosence „Famous For (I Believe)”. Współproducentami 10 z 12 zebranych na albumie ścieżek są Chuck Butler i Jordan Sapp; produkcją dwóch pozostałych piosenek zajęli się Rascal Flatts, Kirk Franklin, Max Stark i Colby Wedgeworth.

Podczas koncertu z okazji premiery płyty, który odbył się 22 stycznia w Lakewood Church w Houston w Teksasie, Wells otrzymał nagrodę Gold Zrzeszenia Przemysłu Nagraniowego Ameryki (Recording Industry Association of America – RIAA), upamiętniającą sprzedaż 500 tysięcy egzemplarzy jego przebojowego singla „Known”. Wśród obecnych na koncercie gości specjalnych znaleźli się: Gary LeVox z Rascal Flatts, Christine D’Clario i Jenn Johnson.

Wells dołączy do popularnej trasy koncertowej TobyMac’a „HITS DEEP Tour”, która rozpoczyna się 29 stycznia tego roku i będzie obejmować 37 przystanków na terenie Stanów Zjednoczonych. Obok Wells’a, na trasie wystąpią też: Jordan Feliz, We Are Messengers, Ryan Stevenson, Aaron Cole i Cochren & Co. Więcej informacji o Taurenie Wellsie znajdziesz na www.taurenwells.com.

Autor: Herb Longs

Źródło: TheChristianBeat