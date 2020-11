Tatuaże hi-tech: monitorowanie zdrowia czy krok w kierunku znaku bestii?

Grupa inżynierów z Uniwersytetu Stanowego Penn opracowała kolejną metodę znakowania ludzi w imię nauki; tym razem chodzi o rodzaj tymczasowych tatuaży hi-tech.

Jak opisano w magazynie „ACS Applied Materials and Interfaces”, noszony na sobie czujnik aplikuje się bez użycia ciepła bezpośrednio na skórę w celu monitorowania zdrowia.

Produkcja ubieralnych obwodów – elastycznych czujników, które przylegają do skóry – wymaga wysokiej temperatury. Jednak naukowcy odkryli metodę ich wytwarzania w temperaturze pokojowej.

Spiekanie lub łączenie metali, które tworzą elastyczne obwody, zwykle zachodzi w temperaturze 572 stopni Fahrenheita (300 stopni Celsjusza).

„Oczywiście, powierzchnia skóry nie może znieść tak wysokiej temperatury” – powiedział lider zespołu badaczy Hanyu „Larry” Cheng. „By obejść to ograniczenie, zaproponowaliśmy powłokę wspomagającą spiekanie, która nie zrani skóry i pomoże spiec materiał w niższej temperaturze”.

Cheng i jego zespół znaleźli sposób na stopniowe obniżenie ciepła do temperatury pokojowej, a wyprodukowany tą metodą ubieralny czujnik zamierzają użyć do śledzenia rytmu serca, poziomu utlenienia krwi i temperatury ciała.

„Urządzenie można ponownie wykorzystać, ponieważ jego usunięcie nie powoduje jego uszkodzenia” – powiedział Cheng. „I co ważne, usunięcie nie niszczy też skóry. To szczególnie ważne dla osób o wrażliwej skórze, jak starsi i niemowlęta. To użyteczne rozwiązanie, które nie będzie dodatkowym ciężarem ani dla używającego, ani dla środowiska”.

Patrząc w przyszłość – mikroczipy?

Patrząc w przyszłość, naukowcy planują modyfikację nowej technologii, by przy jej pomocy monitorować objawy związane z koronawirusem.

Na pierwszy rzut oka, wygląda to na kolejny nieszkodliwy, lecz znaczący postęp naukowy. A CBN News nie ma żadnych informacji o próbach wykorzystania ubieralnych „tatuaży” do śledzenia osób czy naruszania prywatności.

Jednak CBN News donosiło już o obawach związanych z czujnikami biometrycznymi i skanowaniem ciała, mogącymi narażać ludzi na ataki hackerów lub wystawiać ich na łaskę tych, którzy myślą o kontrolowaniu ludzkiej aktywności.

Amazon już ma

Na przykład, Amazon przedstawił niedawno nowe rozwiązanie, przy pomocy którego klienci mogą dokonywać zakupów jedynie przez przeciągnięcie dłoni.

Według tego największego na świecie sklepu internetowego, technologię odczytu dłoni można wykorzystać w wielu innych rodzajach zakupów i transakcji, np. w sklepach detalicznych, na stadionach i w budynkach biurowych. Amazon chwali jej „bezdotykowy” proces jako doskonały sposób unikania chorób typu COVID.

W krajach takich jak Niemcy i Szwecja, tysiące ludzi ma już wszczepione w ciało mikroczipy do bezdotykowych kart kredytowych, kluczy, a nawet biletów kolejowych.

Te mikroczipy, tak jak czipy wszczepiane zwierzętom, aplikuje się z tyłu dłoni między kciukiem a palcem wskazującym.

Zdaniem niektórych chrześcijan, technologiczne rozwiązania obejmujące umieszczenie „znaku” na dłoni, to kolejny krok w kierunku wypełnienia proroctwa czasów ostatecznych o tzw. znaku (znamieniu) bestii, zapowiedzianego 2 tysiące lat temu w biblijnej Księdze Objawienia św. Jana.

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia”. Księga Objawienia 13:16-17 (Biblia Warszawska).

Założyciel CBN, Pat Robertson, powiedział: „Jeśli uznamy, że czoło to ośrodek woli, a ręka to symbol tego, co robimy, wydaje się, że znamię [bestii] jest czymś więcej, niż komputerowym nadrukiem laserowym. Tak naprawdę mówimy tu o naszej lojalności. Czy oddamy nasze umysły i czyny Antychrystowi? Jeśli nasza lojalność skupiona jest na Bogu, nie będziemy służyć Antychrystowi, i nie przyjmiemy na swoje ciało jego znaku”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

