Tasha Cobbs Leonard i jej studyjny album „TASHA”

Trzykrotna laureatka nagrody GRAMMY i uznana przez Billboard za „Artystkę Dekady” w muzyce gospel – Tasha Cobbs Leonard – ogłosiła premierę swojego pierwszego w pełni studyjnego albumu zatytułowanego „TASHA”, który ukaże się 25 lipca nakładem Motown Gospel.

W przeciwieństwie do wcześniejszych nagrań koncertowych, „TASHA” powstała całkowicie w warunkach studyjnych, co dało artystce i jej mężowi, producentowi Kennethowi Leonardowi Jr., pełną swobodę twórczą – zarówno pod względem brzmienia, jak i treści. Efektem jest 15-utworowy projekt, który łączy elementy gospel, uwielbienia, popu, hip-hopu i R&B z lat 80., tworząc odważne i świeże brzmienie zakorzenione w wierze, emocjonalnej szczerości i artystycznej wolności.

Wraz z zapowiedzią albumu ukazał się nowy singiel „The Hand That Keeps Holding Me” – delikatne przypomnienie, że Bóg jest blisko w każdej sytuacji. Utwór oddaje ducha Psalmu 34:18, niosąc przesłanie o niezmiennej łasce i wsparciu.

Album „TASHA” opiera się na motywach wytrwałości, poddania się Bogu i głębokiego uwielbienia. To najbardziej osobisty i kreatywnie rozbudowany projekt w dorobku artystki. Na płycie pojawiają się gościnnie uznani artyści, m.in. John Legend, Kirk Franklin, Chandler Moore i Lecrae – każdy z nich wnosi unikalny wkład, tworząc muzykę, która przekracza granice gatunków i trafia prosto do serca.

„Ten album to najprawdziwszy wyraz tego, kim jestem teraz” – mówi Tasha Cobbs Leonard. „Jest szczery, radosny, pełen emocji – i zakorzeniony w moim przekonaniu, że Bóg spotyka nas dokładnie tam, gdzie jesteśmy. Nie ograniczaliśmy się ani w pisaniu, ani w produkcji. Każdy utwór to fragment mojej drogi i mam nadzieję, że ludzie odnajdą w nim również swoje historie.”

Od pełnej emocji ballady „Broken Pieces” po energetyczny utwór „Church” z udziałem Johna Legenda, album zaprasza słuchaczy do przeżywania uwielbienia w nieoczywistych miejscach – w kościele, na scenie, czy w codziennym życiu. Wcześniej wydany singiel „Already Good (Tasha Slide)” wprowadził fanów w nową erę twórczości artystki – to taneczny hymn, który już zdobywa popularność zarówno na parkietach, jak i w ławkach kościelnych.

„TASHA” to nie tylko zmiana brzmienia – to duchowa przemiana. Po latach nagrań na żywo, Tasha Cobbs Leonard zdecydowała się na ciszę studia, by odkrywać nowe barwy głosu, eksperymentalne aranżacje i autentyczne historie. Efektem jest doświadczenie uwielbienia, które trafia do każdego – niezależnie od tego, czy jest w radości, żałobie, procesie uzdrowienia czy poszukiwania.

Jesienią artystka wyruszy w trasę koncertową Whole & Free Tour, przynosząc intymne doświadczenie uwielbienia, świadectwa i uzdrawiania w miastach w całych Stanach Zjednoczonych.

Na płycie

I Needed God (ft. Lecrae)

Already Good

Church (ft. John Legend)

God In The Valley

Won’t Be Too Long

I Did It Again

I Want More (ft. Chandler Moore)

Friend

Broken Pieces

Brand New Day

The Hand That Keeps Holding Me

Daily Bread

Sparrow

I Still Choose You (ft. Kirk Franklin)

Do It Anyway

Źródło: TCB