Przedstawiamy wiadomość nadesłaną z Misji Pokoleń, która zaprasza na Targi służb wśród dzieci i młodzieży.

W Twoim kościele, zborze, wspólnocie prowadzicie zajęcia dla dzieci w nowatorski sposób?

Używasz metod i programów opracowanych przez siebie lub zaadaptowanych z zagranicy?

Zastosowałeś/aś znane podejścia pedagogiczne do nauczania dzieci na zajęciach biblijnych?

Chcesz podzielić się innymi swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, metodami pracy, pomysłami?

Chciałbyś/chciałabyś zobaczyć co robią inni?

Poszukujesz inspiracji i nowych pomysłów w prowadzeniu zajęć dla dzieci?

Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi TAK, to serdecznie zapraszamy na TARGI SŁUŻB WŚRÓD DZIECI i MŁODZIEŻY, gdzie będzie można:

– zaprezentować swoje metody, narzędzia, pomysły pracy wśród dzieci,

– zobaczyć, co robią inni,

– nawiązać bezpośrednie kontakty z innymi osobami pracującymi wśród dzieci,

– wzajemnie zmotywować się do dalszej służby.

Informacje dodatkowe:

Koszt udziału w targach to 25 zł.

Osoby chcące zaprezentować swoje działania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailem: biuro@misjapokolen.org, telefonicznie 12 3120552 lub poprzez formularz na stronie: misjapokolen.org/zapowiedzi do 20 marca 2018r .

Osoby chcące przyjechać i poznać, co robią inni prosimy o zgłoszenia poprzez naszą stronę internetową misjapokolen.org/zapowiedzi do 5 kwietnia 2018 r.

ZAPRASZAMY

Więcej informacji proszę szukać na stronie organizatora: http://misjapokolen.org/zapowiedzi

Termin oraz miejsce targów

TARGI SŁUŻB WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

odbędą się 7 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Waliców 25 (I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów)

w godz. od 10.30 do 15.00.