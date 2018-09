Tanzania: Chrześcijanie celem ataków i prześladowań

Wyspa Zanzibar u wybrzeży Tanzanii jest uważana za egzotyczny raj wakacyjny. Ale ekstremiści islamscy zyskują coraz większe wpływy wywierając ogromny nacisk na miejscowych chrześcijan. Ofiarami są w szczególności liderzy chrześcijańscy i ich rodziny.

Od lat niewinny w sądzie.

Jednym z przykładów jest George*. Fałszywie oskarżono go o zgwałcenie małej dziewczynki, którą złapał, w czasie, gdy ta rzucała kamieniami w budynek kościoła. Po oczyszczeniu go przez sąd z zarzutów w 2014 r., został ponownie aresztowany. Nowa procedura trwała cztery lata i doprowadziła Georga i jego rodzinę na skraj całkowitego wyczerpania. Pod względem finansowym znajdują się na skraju ruiny. Ostatecznie został uniewinniony na rozprawie pod koniec sierpnia.

Czy kościół powstanie?

Kovu* oficjalnie zakupił w 2007 roku działkę pod budowę na niej kościoła. Oskarża się go jednak o naruszenie nakazu sądowego, zakazującego „prowadzenia budowy budynku kościelnego”. Lokalna osoba kontaktowa wyjaśnia: „Mimo że posiada wszystkie niezbędne dokumenty, jest pozbawiony prawa własności z powodu wiary”. Koszty sądowe wynoszą obecnie równowartość około 8.500 euro.

Tymczasem 10-letni syn Kovu stoi w obliczu ogromnej niechęci mieszkańców wsi oraz rówieśników w szkole. Kiedyś podeszli do niego mężczyźni. Zmusili do wypicia, jakiego płynu z pojemnika, resztę, która została wylano mu na głowę. W szkole koledzy z klasy muzułmańskiej zamknęli go w toalecie i otworzyli drzwi po godzinach. Nauczyciele nie interweniowali. Wszystko to miało ogromny wpływ na jego wyniki w szkole.

Budynek zniszczony pięć razy, córka zgwałcona

Abasi* musiał się trzykrotnie przenosić ze względów bezpieczeństwa, aby znaleźć nowy dom i miejsce spotkań dla swojego kościoła. Od 2016 roku jego maleńki kościółek mieści się w namiocie (9x6m). Był zniszczony pięć razy. Pomimo, że zawiadomiono policję, nie otrzymał on ochrony. Szczególnie bolesne dla rodziny było to, że ich 4-letnia córka została zgwałcona w jednym z wynajmowanych mieszkań. Zabójca jest na wolności. Wielu parafian nie uczęszcza na nabożeństwa z obawy przed dalszymi atakami.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Zanzibarze:

Módl się za liderów i ich rodziny, aby nie byli nękani ciągłym atakami, ale aby zyskali siłę do służenia innym.

Módl się szczególnie za dzieci, aby Jezus je leczył, chronił przed dalszymi nadużyciami i dawał im wewnętrzną siłę.

Módl się za kościoły, o możliwość gromadzenia i organizowania nabożeństw.

Módl się za prześladowców, aby spotkali Jezusa, pokutowali i nawrócili się do Niego.

za Open Doors Polska