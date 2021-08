„Talibowie chcą wyeliminować chrześcijan z Afganistanu”: wywiad z afgańskim liderem

W ciągu kilku godzin od opanowania Heratu, talibscy bojownicy dżihadu patrolowali ulice tego trzeciego, największego w Afganistanie miasta, próbując przekonać mieszkańców, że ich życie wkrótce wróci do normalności.

„Firmy będą pracować jak zwykle, ludzie są z nas zadowoleni, a dzięki naszym służbom będą jeszcze bardziej zadowoleni” – ogłosił talibski terrorysta.

Hamid ma poważne obawy co do tych twierdzeń.

„Boimy się eliminacji”

„W tym momencie boimy się eliminacji” – powiedział w rozmowie z CBN News. „Talibowie zamierzają wyeliminować chrześcijańską populację w Afganistanie”.

Hamid (imię zmienione) to jeden z tysięcy Afgańczyków, którzy w ciągu ostatnich dwudziestu lat przyszli do wiary w Jezusa Chrystusa. Ze względów bezpieczeństwa CBN News ukryło jego tożsamość.

„Za czasów Talibów 20 lat temu nie było wielu chrześcijan, ale dzisiaj mówimy o około 5 tysiącach do 8 tysięcy miejscowych chrześcijan, którzy żyją w całym Afganistanie” – mówi Hamid.

W wywiadzie udzielonym CBN News na prawach wyłączności z nieujawnionej lokalizacji, Hamid wyraził silny niepokój o przyszłość bardzo małej, afgańskiej społeczności chrześcijan.

„Znamy chrześcijańskiego wierzącego z północy, z którym współpracujemy, jest liderem, a teraz straciliśmy z nim kontakt, bo jego miasto dostało się w ręce Talibów” – mówi. „Są jeszcze trzy inne miasta, w których straciliśmy kontakt z naszymi chrześcijańskimi wierzącymi”.

najbardziej niebezpieczne dla chrześcijan miejsce na świecie

Według Open Doors USA, Afganistan to dzisiaj drugie najbardziej niebezpieczne dla chrześcijan miejsce na świecie, tuż za Koreą Północną. Większość afgańskich chrześcijan nawróciło się z islamu.

„Niektórzy wierzący są znani w swoich społecznościach, ludzie wiedzą, że przeszli z islamu na chrześcijaństwo. Uważani są za apostatów, a karą za to jest śmierć” – powiedział Hamid. „Talibowie słyną z wykonywania takich kar”.

Talibscy bojownicy podobno chodzą teraz od drzwi do drzwi, zmuszając rodziny do oddawania swoich córek, niektórych zaledwie 12-letnich, by były dla ich mężczyzn niewolnicami seksualnymi.

„Mam cztery siostry, które są niezamężne, są w domu i martwią się tym, co się dzieje” – mówi Hamid.

David to obcokrajowiec, który przez ostatnie trzydzieści lat pracował w Afganistanie. CBN News podjęło podobne środki ostrożności, by ochronić jego tożsamość.

widział brutalność Talibów

David z bliska widział brutalność Talibów, gdy mieszkał w Kabulu w czasie ich ostatnich rządów.

Teraz boi się powrotu tamtych dni, w których regularnie dochodziło do egzekucji, chłost, kamienowania na śmierć i duszenia gołymi rękami.

„Mają surową interpretację prawa islamskiego, nie tylko z Koranu, ale też z pism, które nazywają Hadisem, obejmujących tradycje, nauki i praktyczne zastosowania prawa islamskiego” – powiedział David w rozmowie z CBN News. „Biorą je dosłownie”.

Wśród Afgańczyków jest niespotykany dotąd głód poznania Boga

Mimo tych zagrożeń, David mówi, że wśród Afgańczyków jest niespotykany dotąd głód poznania Boga w intymny sposób.

„Ludzie naprawdę szukają pokoju w sercu, szukają prawdziwej relacji z Bogiem, sensu w życiu i zrozumienia, kim jest Bóg” – twierdzi.

Hamid prosi ludzi na całym świecie, by w tych niepewnych czasach modlili się za jego kraj.

„Społeczność chrześcijańska w Afganistanie jest mocna” – mówi. „[Wierzący] ufają Jezusowi, chodzą z Jezusem mimo możliwości eliminacji przez Talibów”.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News

