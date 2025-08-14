Tajemniczy obiekt międzygwiezdny 3I/ATLAS wzbudza zainteresowanie NASA i biblijne interpretacje

Naukowe ostrzeżenie: daty, trajektoria i charakterystyka obiektu

Według Daily Mail, prof. Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda obserwuje 3I/ATLAS od momentu jego odkrycia 1 lipca. Ostrzega, że jeśli obiekt ma sztuczne, pozaziemskie pochodzenie, może zbliżyć się do Ziemi w dniach 21 listopada – 5 grudnia 2025 r. Loeb podkreśla, że październikowy okres, gdy 3I/ATLAS znajdzie się za Słońcem, byłby idealny na przygotowanie ewentualnego ataku, gdyby obiekt był pojazdem przechwytującym lub bronią.

Najważniejsze informacje o 3I/ATLAS:

Nazwa i odkrycie: 3I/ATLAS, po raz pierwszy zarejestrowany 1 lipca.

Przewidywane okno przelotu: 21 listopada – 5 grudnia 2025 r.

Trajektoria: Ruch wsteczny, wyjątkowo bliski płaszczyźnie orbity Ziemi; prawdopodobieństwo takiego układu to ok. 0,2%.

Rozmiar: Około 19 km średnicy – nietypowo duży jak na obiekt międzygwiezdny.

Potencjalne skutki: W przypadku zagrożenia – zarówno naturalnego, jak i sztucznego – możliwe załamanie rynków finansowych, utrata zaufania społecznego i panika na skalę militarną.

Prędkość: Blisko 96 km/s – zbyt szybko, by obecna technologia rakietowa mogła go przechwycić.

Propozycje działań: Loeb opublikował trzy prace naukowe w formie preprintów i zasugerował możliwość przechwycenia obiektu przy użyciu sondy NASA Juno w pobliżu Jowisza.

Skala ryzyka: Od 0 („naturalna kometa”) do 10 („potwierdzony obiekt technologiczny”). Apeluje o powołanie międzydyscyplinarnych zespołów rządowych do przygotowania planów i rzetelnego informowania opinii publicznej.

Biblijna perspektywa: duchowe znaczenie i ostrzeżenie przed sensacją

Ewangelista Perry Stone interpretuje 3I/ATLAS w świetle biblijnej kosmologii i proroctw, przestrzegając przed medialną przesadą.

„Obcy” w Biblii

Stone stwierdza: „To nie byli kosmici. To byli upadli aniołowie, którzy zeszli na ziemię” – powołując się na fragmenty z Księgi Rodzaju 6, 2 Listu Piotra 2:4 oraz Listu Judy. Według niego wiele zjawisk określanych jako „pozaziemskie” ma duchowe, a nie fizyczne źródło.

Natura świata duchowego

Kaznodzieja podkreśla istnienie aniołów, zwierzchności, mocy i duchów demonicznych jako części kosmosu. Zaznacza, że bytują one w wymiarach niedostępnych dla ludzkich zmysłów i ich pojawienie się w historii często wywoływało strach czy omdlenia, podobnie jak w opisach biblijnych.

Krytyczne podejście do mediów i internetu

Stone ostrzega przed opiniami publikowanymi w sieci jako fakty. – „Trzeba uważać na youtuberów… są osoby z tytułami naukowymi w astronomii i to ich warto słuchać, a nie kogoś, kto tylko tworzy treści, żeby przyciągnąć uwagę” – mówi, łącząc duchową ostrożność z potrzebą opierania się na sprawdzonych źródłach.

Znaki, technologia i proroctwo

Stone łączy wykrywanie obiektów międzygwiezdnych z biblijnymi zapowiedziami „znaków na słońcu, księżycu i gwiazdach”. Wskazuje, że dopiero współczesna technologia pozwala zrozumieć skalę takich zjawisk, co – jego zdaniem – wpisuje się w proroctwa o „budzących strach znakach na niebie”.

Autor: James Lasher

Źródło: Charisma News