Tajemnica dzikiego boru – Patricia St. John

Od pierwszego wydania Tajemnica dzikiego boru stała się bestsellerem, wznawiana ponad dwadzieścia razy. Na jej podstawie powstało wiele filmów długometrażowych i telewizyjnych. To wzruszająca opowieść o niezwykłych losach młodych bohaterów, o dorastaniu, buncie i gniewie, o wielkiej fascynacji przyrodą i o dziecięcych marzeniach. Wojna zmusiła Ruth i Filipa do zamieszkania ze złośliwą ciotką, która zdaje się nie chcieć zrozumieć ich młodzieńczych pragnień. Pewnego dnia, w ich leśnym wigwamie, pojawia się też ktoś trzeci – leśny chłopiec o imieniu Terry.

Cała trójka, mimo że są jeszcze dziećmi, muszą każdego dnia rozwiązywać problemy na miarę dorosłych. Wszystkie te wielkie troski małych ludzi tworzą wspaniałą i zgrabną kompozycję z biblijną opowieścią o Dobrym Pasterzu i zagubionej owcy.

Tajemnica Dzikiego Boru

to druga, po Skarbach śniegu, bardzo znana powieść Patricii St. John; to również kolejna, pełna ciepła opowieść o niezwykłych, wzruszających losach młodych bohaterów.

Autorka w Tajemnicy Dzikiego Boru, tak jak i w innych swoich powieściach, odwołuje się do wartości chrześcijańskich, starając się przekazać je dzieciom w sposób jak najbardziej prosty i naturalny. Najważniejszą zaletą książki jest to, iż pokazuje ona, jak mówić dzieciom o śmierci, co jest, jak wiadomo, rzeczą niezwykle trudną i delikatną. Jest to książka, która o sprawach skomplikowanych i bolesnych opowiada w sposób pełen miłości.

Dane o książce:

Autor: Patricia St. John

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

Data i miejsce wydania: Warszawa 2017

Oprawa: miękka

Liczba stron: 168

Tytuł: Tajemnica dzikiego boru