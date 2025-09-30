Szykuj sanie latem. Syberyjski mesjasz i podróż … – Jędrzej Morawiecki

Prawdziwa historia sekty, która miała ocalić Rosję

Co łączy syberyjskiego Chrystusa, a zarazem byłego milicjanta, który doznał objawienia w trolejbusie, z reżimem Władimira Putina? Jak to możliwe, że sekta głosząca pokój i miłość przekształciła się w strukturę przypominającą autorytarne państwo? I dlaczego Rosjanie, szukając alternatywy dla opresyjnego systemu, dali się pochłonąć innemu – równie bezwzględnemu?

Jędrzej Morawiecki – reporter, rusycysta i znawca Rosji – przez ponad dwie dekady śledził losy Wissariona i jego wyznawców. Autor z niezwykłą wrażliwością rekonstruuje losy ludzi zagubionych w czasie i przestrzeni – byłych funkcjonariuszy, artystów, idealistów i uciekinierów od codzienności – którzy podążając za wizją lepszego świata, stali się częścią niepokojącego eksperymentu. Ich historie splatają się z dziejami upadku nadziei na odnowę Rosji i pokazują, jak cienka jest granica między wiarą a uleganiem manipulacji, wspólnotą a systemem opresji.

Szykuj sanie latem to opowieść o wspólnocie, która miała być duchową alternatywą dla putinowskiej Rosji, a stała się jej lustrzanym odbiciem. To również wnikliwy portret kraju, w którym nadzieja na zmianę jest brutalnie tłumiona zniewoleniem.

Szykuj sanie latem to reportaż totalny – gęsty od emocji, przejmujący i boleśnie aktualny. To także poruszająca refleksja nad tym, co dzieje się z człowiekiem, gdy rozpada się jego świat. I nad tym, czy z ruin może powstać coś nowego.

Jędrzej Morawiecki wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorem literaturoznawstwa oraz socjologii, doktorem habilitowanym nauk o kulturze i religii, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1998 do 2008 roku związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, w tym samym czasie był także reporterem agencji Reuters publikował m.in. w „Polityce”, „National Geographic”, „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Współpracował również z I i III Programem Polskiego Radia, epizodycznie z Radiem Zet oraz polską sekcją Radia BBC. Pisał także regularnie m.in. dla „Nowej Europy Wschodniej”, „New Eastern Europe” i „Więzi”. Współzałożyciel grupy Dziennikarze Wędrowni oraz portalu Postpravda.info, którego był pierwszym redaktorem naczelnym. Ostatnio publikuje w Onecie, tygodniku „Polityka” oraz jest częstym gościem w radiowej Trójce.

Autor kilkunastu reportaży i książek naukowych. Za granicą publikował w językach angielskim, bułgarskim, hiszpańskim, łotewskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Otrzymał szereg nagród za reportaże i formy dokumentalne (m.in. Nagrodę im. Beaty Pawlak, Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia, dwukrotnie Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym, stypendium im. Jacka Stwory), stypendia rezydencyjne w Antoninie, Broumovie, Windawie i Sofii, stypendia badawcze w Moskwie, Tomsku, Bochum, Ratyzbonie.

Dane książki:

Tytuł: Szykuj sanie latem. Syberyjski mesjasz i podróż do kresu rosyjskiego snu o zbawieniu

Autor: Jędrzej Morawiecki

Wydawnictwo: Znak Literanova

Rodzaj oprawy: Okładka twarda

Wydanie: I

Liczba stron: 368

Format: 135×205

Rok wydania: 2025